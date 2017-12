Chui Sai On reúne com membro do Comité Permanente do PCC de Xangai

Chui Sai On esteve ontem reunido com Shi Xiaolin, membro do Comité Permanente do Partido Comunista da China no município de Xangai e chefe do Departamento da Frente Unida. Durante o encontro, os governantes “trocaram impressões sobre o intercâmbio, contactos, consolidação e reforço das relações de amizade”, segundo indica um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo.

Naquela que foi a sua primeira visita ao território, Shi Xiaolin pôde “testemunhar que a sociedade local se desenvolve de forma estável e em segurança”, de acordo com a mesma nota de imprensa. A responsável pelo PCC na capital económica da China explicou que a sua deslocação teve por objectivo realizar encontros com os representantes de Xangai na Assembleia Popular Nacional que residem no território.

“Para Shi Xiaolin esta é uma oportunidade de auscultar as opiniões dos representantes de Xangai na APN [Assembleia Popular Nacional] sobre o desenvolvimento daquela cidade, nomeadamente no que diz respeito à relação histórica entre a mesma e Macau”, indica o mesmo comunicado.

