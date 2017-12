Associação cultural traz a Macau duo de criadores itinerantes em Maio  

A 10 Marias Associação Cultural vai trazer a Macau, em Maio do próximo ano, o duo de criadores Ana Borralho e João Galante. A dupla – responsável pelo projecto “Duas Ideia Fixas” – dedica-se a viajar pelo mundo e a realizar, nas cidades por onde passa, cursos de curta duração de artes performativas que culminam, no fim, num espectáculo apresentado à comunidade local.

“A Ana Borralho e o João Galante viajam seja para que país for, fazem audiçōes e, no fundo, o trabalho acaba por ser um postal da cidade onde eles tiveram exactamente porque eles têm essa premissa de trabalhar com a comunidade local”, explicou Mónica Coteriano, uma das fundadoras da 10 Marias Associação Cultural, em declarações ao PONTO FINAL.

O curso que vai decorrer em Macau tem uma duração prevista de sete a nove dias, consoante o tamanho do grupo de formandos. As inscrições não se cingem à comunidade artística local, estando abertas a “jornalistas, médicos, [a] quem quiser participar ou quem gostar’”: “Há trabalhos em que eles nem precisam que sejam artistas”, explica Mónica Coteriano.

A mesma responsável não fecha também a porta a futuras parcerias com associações locais: “Nessa altura acho que faz sentido mantermos contacto com algumas associações que podem ser parceiros”, adianta. “Uma das nossas bandeiras é trazer coisas que, de facto, impliquem um pouquinho mais de criação para este lado. Acho que falta um bocadinho isso. Os trabalhos quando chegam aqui já vêm feitos mas era bom dar essa oportunidade ao pessoal para poder trabalhar com vários tipos de coreógrafos ou encenadores”, considerou a dirigente associativa.

Porém, Mónica Coteriano afasta a ideia de que, em Macau, não existe “arte suficiente”:“Eu até acho que Macau está super desenvolvido nesse aspecto e tem bastante oferta”, sublinha. Foi a vontade de “fazer as coisas à sua maneira” e criar uma programação que reflectisse o seu trabalho que levou à fundação da 10 Marias Associação Cultural, em Fevereiro de 2016.