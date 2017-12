Aplicação da DSAT vai indicar lotação dos autocarros e o estado do tráfego nas principais vias  

Até ao final do corrente mês, a aplicação “Localização dos Autocarros” da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) vai estar dotada de cinco novas funcionalidades. Uma breve consulta vai tornar possível consultar a lotação dos veículos e se estes estão ou não equipados para receber passageiros portadores de deficiência, bem como o congestionamento das principais vias. Os acrescentos custaram ao Governo cerca de 200 mil patacas.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) vai acrescentar, no final deste mês, novas funcionalidades à aplicação móvel “Localização dos Autocarros”. Os utilizadores vão poder saber previamente a lotação do autocarro em que tencionam viajar, a situação do tráfego nas vias mais movimentadas, a estimativa do tempo de travessia das pontes, quais os veículos que estão adaptados ao transporte de portadores de deficiência e quais são os últimos em circulação. Numa primeira fase as alterações estarão apenas disponíveis em chinês. A versão da aplicação em língua portuguesa será lançada posteriormente, garante a DSAT.

Inicialmente, a funcionalidade relativa à lotação do autocarro dará apenas conta dos passageiros que viajam numa dezena de veículos, especificamente nos que circulam nas carreiras 26A e MT4. Segundo explicou esta segunda-feira Si Tou Wai Meng, técnico superior da Divisão de Equipamentos de Tráfego da DSAT, em conferência de imprensa, esta modalidade vai funcionar através da instalação de câmaras que conseguem contabilizar a entrada e saída de passageiros.

Lai Kin Hou, chefe da Divisão de Equipamentos de Tráfego da mesma direcção de serviços, referiu que durante a fase de testes desta funcionalidade foi alcançada uma taxa de sucesso de noventa por centp: “Por isso pretendemos alargar mais tarde [esta função] a todas as carreiras”, indicou o mesmo responsável.

Com as novas funções os utilizadores vão também poder saber qual o tempo de travessia das três pontes e quais os autocarros que estão adaptados aos passageiros portadores de deficiência, bem como saber quais são os últimos veículos em circulação. Na mesma aplicação pode ainda ser consultada a situação real do tráfego em algumas das principais artérias da cidade através de três níveis de congestionamento.

Para o desenvolvimento das novas funcionalidades, a DSAT investiu 200 mil patacas, revelou Lai Kin Hou. A aplicação “Localização dos Autocarros” foi criada em finais de Julho de 2016 e desde o seu lançamento já foi descarregada mais de 278 mil vezes. Cerca de 42 mil pessoas recorrem diariamente às funcionalidades da aplicação.

Para além destas cinco novas modalidades, a DSAT vai lançar em Janeiro uma função na sua conta de WeChat , com os mesmos serviços prestados que a “Localização dos Autocarros”. Paralelamente, será lançada no mesmo mês uma funcionalidade para invisuais, que irá funcionar através de ‘bluetooth’, através da qual os utilizadores podem receber a informação em formato áudio.

A DSAT avançou ontem também que, durante o próximo ano, serão instalados 30 novos painéis informativos electrónicos. As paragens localizadas nas Avenidas de Almeida Ribeiro, Infante D. Henrique, Ouvidor Arriaga, Estrada de Coelho do Amaral, nos terminais marítimos e aeroporto são as que vão ser contempladas com os novos aparelhos.