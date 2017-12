Alan Tam celebra quatro décadas de carreira (também) em Macau  

O Centro de Eventos do Studio City vai receber, no próximo dia 20 de Janeiro, o concerto de celebração das quatro décadas de carreira do cantor Alan Tam, uma das estrelas maiores do género cantopop. O artista deu início à sua digressao em Hong Kong com 13 espectáculos esgotados. O público pode esperar ouvir temas como “Friends”, “Illusion” e “Love Trap”, para os quais o músico convidou uma orquestra. Já as músicas “Flower in Water” e “Don’t Say Goodbye” contam com um arranjo especial para este concerto.

Os bilhetes para o espectáculo “Alan Tam 40th Anniversary Concert Tour 2018 in Macau” vão estar à venda a partir das 10h de amanhã e os preços variam entre as 480 e as 1.080 patacas. Estão também disponíveis suites VIP com 12 ou 24 lugares, cujos preços oscilam, respectivamente, entre as 25 mil e as 40 mil patacas.