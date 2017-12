Acordo de 160 milhões para serviços fronteiriços da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

A celebração de um contrato para prestação de serviços fronteiriços na futura Ponte do Delta do Rio das Pérolas, no valor de mais de 160 milhões de patacas foi ontem autorizado pelo Chefe do Executivo, noticiou esta segunda-feira a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

Num despacho publicado em Boletim Oficial , o Governo avança que o contrato foi estabelecido com a NEC Hong Kong Limited, empresa à qual foi adjudicado o serviço que prevê passagens automáticas de passageiros e automóveis no canal Macau-Hong Kong, bem como os respectivos serviços de manutenção.

De acordo com o despacho, a maior parcela do contrato integra o orçamento deste ano, e a quantia ultrapassa os 43 milhões de patacas. A previsão para 2018 é de um valor que ronda os 30 milhões de patacas, porém do próximo ano até 2028, o valor orçamentado de pagamentos é de pouco menos de 11 milhões de patacas ao ano.

Os encargos relativos aos anos de 2018 e de 2021 a 2028 serão suportados pelas verbas correspondentes, que serão inscritas no Orçamento da Região Administrativa Especial dos respectivos anos.