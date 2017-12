A procura do artista pela perfeição, na exposição que celebra uma década de arte para todos

A Art for All Society (AFA) celebra 10 anos de existência com uma exposição que reúne obras de 29 membros da plataforma artística local e com várias outras actividades nas instalações do Macau Art Garden. A associação tem em vista para o próximo ano exposições não só no território mas também a presença em feiras de Arte em Taiwan e em Hong Kong. O organismo está ainda a desenvolver um projecto para levar as obras de artistas locais a Berlim, na Alemanha.

Joana Figueira

A Art For All Society (AFA) celebra o seu 10º aniversário com uma exposição colectiva que integra obras de pintura a óleo, aguarela, desenho, acrílico, vídeo, fotografia e instalação, criadas ao longo da última década pelos membros da plataforma artística. “Ten for Perfection – Macau AFA 10th Anniversary Members Exhibition” apresenta 37 criações de 29 artistas contemporâneos locais, que decidiram reunir-se e, através da linguagem da Arte, “partilhar os frutos que plantaram juntos”.

“Em língua chinesa, a perfeição está relacionada com a beleza e com a estética, portanto penso que o tema geral que os une [os artistas] é a procura por uma certa perfeição no seu trabalho. Nesta exposição eles mostram aquilo que têm procurado aos longo destes 10 anos”, disse Alice Kok, presidente da AFA, ao PONTO FINAL.

A mostra, que inaugura no próximo dia 12 nas instalações da AFA, no Macau Art Garden, pelas 18h30, inclui trabalhos da própria Alice Kok e de artistas como Cai Guo Jie, Eric Fok, Fortes Pakeong Sequeira, James Chu, Joaquim Franco, José Dores, José Drummond, Lai Sio Kit, Lan Chiang, Lei Chek On, Leong Fei In, Luna Cheong, Ng Lai Seong, Ng Man Wai, Nick Tai, Noah Ng Fong Chao, Peng Yun, Sisi Wong, Sou Chon Kit, Sylviye Lei, Tang Kuok Hou, Tong Chong, Wong Ka Long ou Yves Etienne Sonolet.

O 10º aniversário do projecto da AFA celebra-se ainda com a abertura dos estúdios dos artistas ao público durante três dias. Será ainda conduzida uma angariação de fundos destinados às despesas de operações da associação através da venda de peças de arte da autoria dos membros da associação.

No dia seguinte à inauguração da exposição, 13 de Dezembro, a AFA conduz um fórum para promover o diálogo entre gestores de galerias e espaços artísticos locais.

Às 16h do dia 14, na Cinemateca Paixão, será projectado pela primeira vez o documentário “Ten for Perfection”. O filme, realizado por Alice Kok e produzido por membros da AFA, tem como objectivo assinalar os 10 anos da associação e contou com o patrocínio do Centro Cultural de Macau: “Este documentário é sobre 10 artistas, dos mais novos aos mais maduros, que falam sobre as suas obras de arte durante o seu percurso artístico. É, no fundo, uma investigação artística sobre o que é a profissão artística para o artista, através do seu trabalho”, explicou Alice Kok.

UM BALANÇO FEITO DE CONQUISTAS E DESAFIOS

Quando há dez anos chegou a Macau, Alice Kok envolveu-se no projecto da Art For All com dois objectivos principais. Por um lado, ajudar os artistas a desenvolver a sua carreira; por outro, explorar os mercados estabelecidos em Macau e no estrangeiro para promover os artistas locais e as suas obras de arte – principalmente para venda.

“O primeiro propósito é bastante óbvio porque vemos que durante os últimos 10 anos um grande número de artistas teve a oportunidade, através da AFA, de apresentar exposições individuais, em linha com a visão da direcção de curadoria. A mostra individual é catalisadora para que os artistas apresentem um corpo de trabalho e não uma ou duas obras”, explicou a artista.

Quanto ao mercado local de arte – o segundo objectivo estabelecido –, Kok aponta que a realidade de há uma década contrasta com a realidade actual: “Nestes 10 anos vimos que muitas mais pessoas começaram a comprar obras de arte porque apreciam-nas e consideram que vale a pena tê-las em casa. É algo em que temos vindo a trabalhar e sabemos que há transformações visíveis.”

A transformação que aconteceu durante os últimos dez anos é suficiente para que um artista viva da sua arte? “Ainda há vários outros factores importantes para a criação de um mercado artístico saudável e satisfatório. Noventa e nove por cento dos artistas cria e também desempenha outros trabalhos para subsistir e, às vezes, conseguem vender as suas obras”, explica.

Mas no caminho percorrido desde o início da plataforma artística – que começou com seis membros e integra agora 49 – o principal desafio foi principalmente encontrar um espaço “estável para os artistas e para a associação”. Por cinco vezes, a AFA mudou de instalações: recomeços que exigiram trabalhos de renovação e um grande exercício de adaptação a diferentes espaços: “Foi muito difícil porque os preços das rendas aumentaram bastante ao longo dos últimos 10 anos, por vezes duplicavam depois de dois anos de contrato. Dependemos dos subsídios do Governo, mas todos os anos temos de encontrar o equilíbrio entre as despesas e os rendimentos. Felizmente, agora estamos no Macau Art Garden e uma das razões para ali estarmos deve-se ao facto de ser um local mais estável para os artistas e para a associação”, declarou Alice Kok.