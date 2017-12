Um amor pelas corridas que “renasceu” em Macau

Mais de duas décadas depois de ter pendurado as sapatilhas a título competitivo, Rosa Mota continua a chamar a si o papel de figura de proa do atletismo português. Nascida no Porto, a atleta contribuiu ao longo da carreira com várias medalhas para engrandecer o desporto português. O feito alcançado nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, onde conquistou a medalha de ouro na prova rainha do atletismo continua a ser um dos feitos mais altos do atletismo luso. No território uma vez mais, por ocasião da Maratona Internacional de Macau, a antiga campeã olímpica esteve em conversa com o PONTO FINAL, recordando algumas das histórias que a marcaram. Rosa Mota confidenciou ainda que a mini-maratona que venceu na RAEM no ano passado fez “renascer” o amor pelas corridas e prometeu voltar para o ano para “atacar” as estradas do território, já que este ano não pode correr devido a lesão.

Entrevista e Fotografia: Pedro André Santos

Ponto Final: Tem algumas ligações de certa forma afectivas a Macau. Pode-nos falar um pouco sobre isso?

Rosa Mota: Já venho cá há vários anos. Corri na primeira meia-maratona que fizeram e antes disso também estive numa maratona. É sempre um prazer estar em Macau, sinto-me honrada pelo convite que me fazem para ser embaixadora deste grande evento.

No ano passado participou na mini-maratona. Recorda-se da experiência?

R.M: Corri os cinco quilómetros e gostei tanto que quando cheguei a casa voltei a treinar outra vez a sério. Depois, em Portugal, fiz uma prova de dez quilómetros, que para a minha idade foi um tempo muito bom, abaixo dos 40 minutos. Porém, lesionei-me e agora não posso correr.

Como é que se deu essa lesão?

R.M: Foi em Setembro, quando fui fazer uma prova de dez quilómetros em Palmela, na Autoeuropa. Lesionei-me e ainda não consegui correr, tenho que esperar por dias melhores.

A lesão impediu-a de correr em Macau. Fica alguma mágoa?

R.M: Queria correr e voltar a ganhar, mas estar aqui é sempre um grande prazer. A organização tem vindo a melhorar de ano para ano. Tenho muita pena [de não correr], mas espero para o ano vir ganhar, e quem sabe se em vez de ser na mini-maratona será na meia-maratona. Estou em boa forma para o meu escalão e isso começou realmente no ano passado, quando ganhei aqui.

Poder-se-á dizer, então, que correr em Macau foi determinante para voltar a ganhar o gosto por competir?

R.M: É verdade. O ‘bichinho’ cá dentro, que estava um bocadinho adormecido, acordou. Espero voltar para o ano. Gosto deste ambiente, foram sempre muito simpáticos, e desde há muitos anos que tenho uma ligação forte a Macau, que sempre me acarinhou muito.

Há também uma ligação especial a Macau no sentido em que quase chegou a correr pelas cores do território. Como foi essa história?

R.M: Sim, foram problemas que tive com a Federação Portuguesa de Atletismo em 1987. Havia os Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e eles não queriam que eu fosse. Aqui abriram-me as portas. Perguntámos se poderia competir por Macau e Associação de Atletismo macaense abriu-me os braços e desde aí houve uma ligação muito forte, não esquecendo também os portugueses que aqui estão e que nos acarinham. Apesar de ser um bocado estranho, sentimo-nos em casa. No ano passado encontrei muitos jovens que estão cá a trabalhar, o que é bom. É longe, mas temos um céu que nos une, e acho que manter esta ligação com Macau é importante.

Como avalia o percurso de Macau em relação à maratona?

R.M: Não é um percurso fácil e o clima também não ajuda. As maratonas de Berlim, Londres ou Chicago, que são percursos rápidos, especialmente na altura do Outono ou Primavera, têm um clima fresco e mais adequado para se fazerem grandes marcas. Mas na maratona não interessa só as marcas. Eu nunca corri para marcas, corri para ganhar. E as pessoas que chegam aqui e vencem é mais uma maratona que fica no currículo.

Tem também uma história caricata numa das provas em Macau. Recorda-se disso?

R.M: Foi em 1988, após os Jogos Olímpicos de Seul. Vim cá fazer uma meia-maratona na qual corri e ganhei. Para as mulheres era suposto serem dez quilómetros mas não me disseram nada, por isso fui correndo com os homens.

Tem outras recordações de Macau que lhe tenham ficado na memória?

R.M: É sempre agradável estar aqui com as pessoas, que são muito simpáticas. Estamos a uma distância tão grande mas sentimo-nos em casa.

As pessoas vão ter consigo na rua quando anda por Macau?

R.M: No ano passado vieram muitos ter comigo, um deles estava de bicicleta, acho que ia trabalhar. E houve um macaense que falou um bocadinho comigo e depois teve também na conferência de imprensa. É agradável. É isso que o desporto faz.

E fora as corridas, o que gosta de ver em Macau?

R.M: Gosto de ir à parte mais antiga e que tem mais simbolismo para os portugueses. Acho que impecáveis ao terem mantido essas marcas e é interessante ver nas ruas as coisas escritas em português.

Em Novembro recebeu um prémio de carreira em Atenas. Satisfeita com o reconhecimento?

R.M: O prémio que recebi foi atribuído pela Associação Nacional de Maratonas e Corridas de Distância e, por isso, tem um significado muito grande porque foram pessoas organizadoras de todas as maratonas a nível mundial, que são pessoas que percebem de atletismo e que me escolheram. Foi há 35 anos que comecei a minha carreira como maratonista, em Atenas, nos campeonatos europeus, e acabei de sair de lá com uma medalha de ouro. E ser homenageada em Atenas, onde tudo começou, para mim tem um simbolismo muito grande. Fiquei muito feliz e agradecida a todos aqueles que me escolheram.

E correr até quando?

R.M: Até quando as lesões deixarem (risos).