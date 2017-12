“Três divas” em concerto no Cotai Arena  

As cantoras Frances Yip, Elisa Chan e Maria Cordero vāo subir ao palco da Cotai Arena no próximo dia 6 de Janeiro para o concerto “The 3 Divas in Concert in Macao 2018”. As três artistas tornaram-se conhecidas nos anos 70 e 80 do século passado e, deste entāo, têm actuado juntas em diversas ocasiōes. No espectáculo em Macau vāo revistar alguns dos seus temas mais conhecidos, com um arranjo do director musical, cantor e compositor Anthony Lun.

Considerada uma “verdadeira veterana do cantopop” e um “tesouro nacional” pela Sands China, Frances Yep conta no currículo com mais de oito dezenas de álbuns editados em quase uma dezena de idiomas. A cantora já actuou em programas televisivos, filmes e concertos em mais de três dezenas de países. Na noite de 6 de Janeiro o público pode esperar ouvir temas como “Shanghai Bund”, entre outros.

Elisa Chan iniciou a sua longa carreira de mais de três décadas como artista de cantopop como a vocalista dos “New Topnotes”, grupo que abandona no início dos anos 1980 para prosseguir uma carreira a solo. O seu repertório varia desde o pop ocidental até ao cantopop. Em 1998, Chan foi votada como a Melhor Intérprete da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Em 2007, a cantora desempenhou um dos papéis principais, a par com Anthony Lun, no musical “The Love Story of Sam and Sally”, que lhe valeu uma nomeaçāo como melhor actriz de comédia em teatro.

Maria Cordero é uma cantora e actriz de Macau, conhecida também pelo seu próprio programa de culinária “Maria’s Kitchen”. Entre os seus temas, mais conhecidos contam-se “Mama I Love You”, “You Can’t Stop Me Loving You” e “Oh People”. Na sua vertente como actriz destacam-se os filmes “Invisible Waves”, “City on Fire” e “Chinese Box”.

Os bilhetes para o espectáculo “The 3 Divas in Concert in Macao 2018” já podem ser adquiridos no portal electrónico da Cotai Ticketing e nas bilheteiras do Parisian, Venetian, Four Seasons, Sands e Sands Cotai Central. Os preços dos ingressos variam entre as 480 e as 1.280 patacas.