Serviços de Saúde voltam a detectar bactéria da Legionella no “The Parisian”

A Direcção dos Serviços de Saúde voltou a identificar no Hotel “The Parisian”, da operadora Venetian Macau, a bactéria responsável pela doença do legionário. O organismo liderado por Lei Chin Ion informaram a unidade hoteleira que deve resolver a situação “no mais curto espaço de tempo possível”.

Os Serviços de Saúde voltaram a detectar a presença de bactérias da legionella no Hotel “The Parisian”, depois de em Outubro ter recolhido amostras de água nos quartos e nas várias instalações do empreendimento. Os resultados positivos foram detectados em locais como a casa de banho do centro comercial, o balneário que serve a zona da piscina, o que serve o ‘Aqua World’, a casa de banho de um restaurante e num tanque de água quente que fornece dois andares do edifício.

O organismo liderado por Lei Chin Ion conduziu as análises entre os dias 17 e 25 de Outubro, tendo recolhido 97 amostras de água, incluindo 57 amostras nos quartos e 40 amostras em vários espaços do hotel. A própria unidade hoteleira fez a recolha de 229 amostras de água entre o dia 10 e o dia 27 de Outubro. Foram também recolhidas 21 amostras adicionais nas saídas de água nos quartos de hotel.

Entre as 21 amostras adicionais “foi detectada uma amostra positiva de bactérias de legionella (4,76 por cento das amostras), na área de chuveiro, com uma concentração de 200 CFU/SWAB”, revelam os Serviços de Saúde em comunicado. Foi ainda detectada em 21 amostras, recolhidas nas instalações do complexo hoteleiro situadas abaixo do 6º andar (inclusive), a existência de bactérias com a concentração máxima a atingir 135,1 CFU/mL e uma concentração média de 13,2 CFU/mL.

O organismo indicou ainda que das 83 amostras recolhidas pelo hotel, nas instalações do complexo hoteleiro situadas abaixo do 6º andar (inclusive), quatro revelaram a existência de bactérias de legionella, duas delas do serotipo I:

“Os resultados agora conhecidos revelam as 57 amostras dos quartos do hotel recolhidas pelos Serviços e Saúde, as 106 amostras dos quartos do hotel recolhidas pelo hotel em causa, 25 amostras recolhidas em zonas com banheira e bombas de água na área dos quartos do hotel, oito amostras recolhidas nas piscinas, sete amostras recolhidas em fontes, todos negativas”, esclarecem os Serviços de Saúde em comunicado.

Por outro lado, a nota de imprensa refere que “os resultados revelam que a contaminação de bactérias de legionella do sistema de abastecimento de água de quartos do hotel foi basicamente eliminada, no entanto, o sistema de abastecimento da área pública ainda apresenta focos de contaminação de bactérias de Legionella”.

A Direcção dos Serviços de Saúde pediu ao hotel que resolva a situação “no mais curto espaço de tempo possível, exigindo que os responsáveis pela unidade hoteleira devem fiscalizar permanentemente a concentração de bactérias de Legionella do sistema de abastecimento de água fazendo a monitorização com acompanhamento de especialistas que devem de forma urgente resolver a situação”.

O “The Parisian” deve também adoptar medidas rigorosas de prevenção que reduzam eficazmente o risco de infecção dos utentes. Os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) garantem que vão continuar a acompanhar de perto a situação e efectuar novas análises no futuro.

A unidade hoteleira efectuou “várias vezes a desinfecção do sistema de abastecimento de água tendo inclusive substituído, no passado mês de Setembro, o sistema de desinfecção”.

No passado mês de Abril, os Serviços de Saúde foram notificados pelo Centro de Protecção de Saúde do Departamento de Saúde da Região Administrativa Especial de Hong Kong para o facto de três pessoas terem sido diagnosticadas com o gene da Legionella Pneumophila, depois de terem estado em Macau durante o período de incubação da bactéria. Naquela ocasião, foi detectado pelo organismo local que o sistema de abastecimento de água estaria contaminado.

No seguimento do caso, os Serviços de Saúde, em articulação com a DST, exigiram a adopção de medidas rigorosas de prevenção e conduziram “diversas análises à água” nos meses que se seguiram.

A doença do legionário é uma infecção provocada por bactérias do género Legionella. Um doente pode ser infectado pela inalação de gotas de água ou através de nebulizações contaminadas. A Legionella é uma bactéria que vive em ambientes como sistemas aquáticos artificiais, piscinas, sistemas de refrigeração, jacuzzis, fontes e aparelhos médicos de uso domiciliário e com temperatura mais elevada, especialmente quando a temperatura varia entre 20 e os 45 graus Centígrados.

Os sintomas da doença abrangem febre, tosse seca, dificuldade em respirar, fadiga, dor de cabeça, dor muscular, dor abdominal e diarreia. A doença pode ser curada com antibióticos. Nos últimos dez anos, só foi registado um caso de Legionella em Macau, no já longínquo ano de 2010.

Serviços de Turismo vão cooperar com Serviços de Saúde

Maria Helena de Sena Fernandes garantiu ontem que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) vai colaborar com os Serviços de Saúde no acompanhamento do caso da descoberta de novos focos de legionella no Hotel Parisian. A directora dos Serviços de Turismo disse ainda que o Governo se mantém “em contacto com a operadora”.

“Claro que nós vamos seguir as instruções dos Serviços de Saúde. Claro que nós vamos primeiro ouvir o que é que o organismo aconselha e depois vamos fazer o devido acompanhamento”, disse a diretora da DST ao PONTO FINAL, à margem da cerimónia de inauguração do Festival de Luz de Macau.

“Desde a primeira vez, nós estivemos sempre em contacto com os Serviços de Saúde e também com o operador. Por isso, vamos continuar com este tipo de colaboração entre os dois serviços”, apontou Helena de Sena Fernandes. J.F.