Serviços de Saúde esclarecem cobrança de taxas pela declaração de amamentação  

Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Saúde esclareceu que a emissão da declaração de amamentação directamente pelo médico no consultório não carece de pagamento de taxas. Porém, se a mesma for pedida no balcão de inscrição e “se a situação não for devidamente identificada e se for entendida como pedido de relatório médico, os serviços cobram 300 patacas se o relatório médico tiver como destino uma entidade seguradora e 225 patacas se o relatório médico solicitado por para uso pessoal”. Durante o corrente ano, o organismo liderado por Lei Chin Ion cobrou a emissão de seis pedidos de declaração de amamentação, pelo que as residentes envolvidas devem deslocar-se ao centro de saúde a que pertencem para serem reembolsadas, indicam os mesmos.

