Pérolas em destaque nos mais recente evento da Poly Auction Macau

A Poly Auction Macau organizou no Sábado o “Poly Pearl Prestige”, um evento que colocou ênfase no design artístico de pérolas naturais e de concha e o potencial de investimento naquela matéria prima. No hotel Mandarin Oriental Macau, reuniram-se vários especialistas do grupo Poly Macau para dar a conhecer as características das jóias que seleccionaram para exposição. As jóias exibidas no “Poly Pearl Prestige” foram seleccionadas com o propósito explícito de atrair a atenção de coleccionadores.

O evento contou com a presença da directora da Poly Macau, Angela Leong, e ainda de Sabrina Ho, directora executiva da empresa. Para além de apostarem nas pérolas, as responsáveis reuniram um grupo de profissionais em pedras preciosas que apresentaram ao público uma grande variedade de jóias, como jade, diamantes e outros materiais.

De todos os materiais preciosos, as pérolas estão entre as mais apreciadas devido à sua beleza e raridade, destacando-se também a sua criação natural: “Ao contrário de outras pedras, as pérolas formam-se com rigidez porque são extraídas sem a necessidade de corte ou de polimento para realçar o seu brilho”, recorda a Poly Auction num comunicado. “O crescimento exponencial das pérolas depende não só da sua escassez e do seu significado, sendo igualmente crítico o aspecto relacionado com a cor, a textura da superfície e o brilho. As pérolas naturais de água salgada são mais raras do que alguma vez foram, uma vez que a sua origem natural tem vindo a esgotar-se. O mercado actual consegue apenas depender do comércio de produtos existentes que contam já com décadas ou mesmo séculos de existência”, complementa a empresa.