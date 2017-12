O Instituto de Formação Turística (IFT) e a Universidade de Lisboa (UL) organizaram um seminário sobre ética e planeamento turístico no início da semana passada. Mais de duas dezenas de académicos de ambas as instituições de ensino superior e da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril estiveram presentes no evento. A iniciativa cobriu vários temas, desde o turismo responsável, ética e responsabilidade social no turismo e turismo acessível e inclusivo.

