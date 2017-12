Incontáveis vezes foi ontem gritado o nome de Sulu Sou Ka Hou na Rotunda de Carlos da Maia, numa manifestação de apoio ao deputado que hoje sabe se vê ou não o seu mandato suspenso. Às vozes das mais de duas centenas de pessoas que se reuniram nos três candeeiros juntaram-se as de quase uma dezena e meia que subiram ao palco para manifestar o seu apoio ao jovem parlamentar.

Fotografia: Eduardo Martins;

“Está o Governo a tentar silenciar cada voz que procura a verdade?”, questionou ontem Kam Sut Leng, presidente da Associação Novo Macau (ANM), num discurso impregnado de palavras firmes e seguras de apoio ao deputado Sulu Sou. A voz da mulher que agora lidera a principal plataforma pró-democracia do território foi uma das cerca de uma dezena e meia que ontem se insurgiu no palco montado na Rotunda de Carlos de Maia. O espaço revelou-se pequeno receber as cerca de duas centenas e meia de pessoas que ali se concentraram para manifestar o seu apoio a Sulu Sou, de acordo com números da organização. O nome do deputado ecoou pelas gargantas dos muitos apoiantes que ali permaneceram até às 22h, já a lua cheia ia alta, para ouvir, quiçá pela última vez, Sulu Sou falar como parlamentar.

“Estas pessoas que aqui estão hoje não me apoiam apenas a mim mas também o futuro de Macau e a salvação da Assembleia Legislativa. Nestes dois meses em que sou deputado nós ajudamos muitas comunidades a resolver muitos problemas e alguns dos cidadãos que hoje discursaram aqui são também destas comunidades”, explicou. “Se nós trabalharmos arduamente para os cidadãos eles também nos vão ajudar”, declarou o deputado aos jornalistas, minutos depois de ter descido do palco de onde arrancou do público risos e aplausos, mas também palavras de concordância gritadas por quem não tem medo de dizer o que pensa. Quanto ao que o espera hoje, o democrata acredita simplesmente que, “no momento final, a justiça vai vencer”.

As palavras de Paul Chan Wai Chi, antigo número dois da lista encabeçada por Sulu Sou às eleições de Setembro, fizeram-se também ouvir na zona do Três Candeeiros. Em declarações ao PONTO FINAL, o antigo deputado disse estar “completamente ciente” do caso pelo qual Sou Ka Hou é agora acusado aquando do período de campanha. A decisão de ser não só candidato, mas também o mandatário da lista número 7 teve origem neste caso, uma situação que considera não só “irrelevante” como “absurda”.

“Durante a campanha difamatória esta questão não foi mencionada por ninguém. Olhando para trás, eu penso que provavelmente isso foi porque as pessoas pensam que o que o Sulu Sou fez em Maio passado [manifestação contra a doação da Fundação Macau à Universidade de Jinan] foi algo bastante popular. Por isso, se os seus inimigos tentassem trazer este caso e atacá-lo com isto, iria acabar por resultar a favor do Sulu”, explicou Chan Wai Chi.

“Eu tenho fé nas pessoas de Macau”, garantiu com confiança. E nos deputados? “Os deputados devem ter noção da situação geral, eles sabem o que se está a passar”, considerou o antigo deputado.

VOZES DA DISCÓRDIA

A curiosidade de Kevin Zheng, um estudante de 21 anos de jornalismo e ciências políticas na Universidade Baptista de Hong Kong, acabou por superar o seu desagrado pelas políticas defendidas por Sulu Sou e levou-o também ontem até à Rotunda de Carlos da Maia. O jovem de Macau, que assumiu não ter votado a 17 de Setembro por falta de confiança no sistema político da RAEM, considerou, em declarações ao PONTO FINAL, que “os jovens não devem estar envolvidos na política”: “[Sulu Sou] não percebe realmente o sistema político de Macau e as suas políticas não estão a par do ambiente de Macau. Ele nunca propôs nada de útil para Macau”, defendeu. E deve Sou Ka Hou perder o seu mandato pela acusação que lhe é imputada? “Seria melhor se ele abandonasse o cargo por ele próprio”, argumentou o jovem.

Opiniões diametralmente opostas fizeram-se ouvir de um grupo de outros jovens, também de 21 anos. Chan Chi Ieng disse ao PONTO FINAL que decidiram estar presentes na manifestação por verem em Sulu Sou uma ponte para chegar ao Governo: “Nós viemos [para lutar pela] justiça social. O Sou Ka Hou ajudou-nos a lutar pelo nosso bem-estar, especialmente o dos jovens. O Governo não quer enfrentar este problema [por isso] quer tirar-lhe [a Sulu Sou] o seu mandato”, considerou a jovem. Ao seu lado, Richard Sio argumentou que “isto é inaceitável” e o seu amigo Sean Chio foi mais longe e disse mesmo que “estão a tentar fechar-lhe a boca”.

Fong, um homem de 50 anos que compareceu com a sua mulher, disse estar a apoiar Sulu Sou por “ele ser contra a corrupção na sociedade” e considerou o seu desempenho no hemiciclo “notável”. Confrontado com a possibilidade de suspensão do mandato, Fong anuiu: “É possível. Ele pode perder a sua posição”. Já o jovem Isaac de 13 anos, levado pelo braço da sua mãe Dorothy, ainda que não fosse capaz de perceber os contornos e implicações da razão pela qual ali estava, disse que a sua progenitora quer que Sulu Sou “continue a lutar”.