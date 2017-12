Maratona: Trio luso destaca dificuldades nas zonas da ponte  

Daniel Pinheiro, Doroteia Peixoto e Vera Nunes regressaram este fim-de-semana ao território para participar na Maratona Internacional de Macau. Apesar de apontarem elogios ao percurso da prova, a zona da passagem da ponte é apontada por todos como o troço mais exigente do percurso. Doroteia Peixoto não se deixou, ainda assim, intimidar e garantiu ontem o segundo triunfo consecutivo na prova da meia maratona.

Pedro André Santos

A edição deste ano a meia-maratona voltou a contar com as presenças de Daniel Pinheiro e Doroteia Peixoto, com a atleta do clube Amigos da Montanha a repetir o triunfo na competição. Vera Nunes voltou a disputar a maratona, tendo terminado a prova rainha do atletismo na nona posição.

Fazendo uma análise ao percurso, o trio luso considera que, de forma geral, o traçado é bastante acessível, embora tenham identificado um “inimigo” comum: “Tem uma parte que é um bocado dura que é a zona da passagem da ponte, mas tirando essa zona penso que é tudo plano e dá para fazer bons resultados”, referiu Daniel Pinheiro. O atleta do “Águias de Alvelos” terminou a prova na sexta posição, longe dos lugares de um pódio que acabou por ser controlado por atletas africanos

Doroteia Peixoto afina pelo mesmo diapasão, concordando com Daniel Pinheiro. A vencedora das edições de 2016 e de 2017 da meia maratona elege o troço da da ponte como sendo “o mais difícil”, mas também aponta o dedo às condições climatéricas: “Penso que a dificuldade é mesmo o tempo e a humidade que se faz sentir, temos alguma dificuldade em respirar. O circuito em si é bom, é praticamente todo plano e rápido, bom para fazer boas marcas”, acrescentou a atleta do Amigos da Montanha.

Vera Nunes concorda também com os outros corredores lusos, considerando complicada a comparação entre o traçado de Macau e outros onde tem participado: “Cada prova é uma prova diferente, é muito difícil comparar umas com as outras. Tem umas partes mais fáceis e outras mais difíceis, é complicado fazer comparações”, frisou.

Daniel Pinheiro, por sua vez, diz que os atletas acabam por experimentar diversos tipos de percursos ao longo da carreira, contando com a experiência para enfrentar quaisquer desafios que se coloquem: “Em Portugal, o percurso tanto pode ser duro com mais plano. Tenho a experiência de este ano ter feito duas meias-maratonas, no Porto e Ovar. Uma ganhei e outra fiquei em terceiro, e são meias-maratonas totalmente diferentes. Já corro há 25 anos e não há estrada que meta medo”, disse o atleta.

Questionado sobre os planos para competições futuras, o trio luso fechou em Macau a loja no que diz respeito à participação em grandes competições: “Agora estamos a acabar o ano e a ponderar o que iremos fazer para o ano. Fiz uma maratona de Lisboa e a partir daí estou a ponderar a próxima que irei fazer para o ano, talvez em Abril. Nesta fase é pensar o que ano novo trará”, disse Doroteia Peixoto.