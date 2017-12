Lesão afastou Rosa Mota da meia-maratona

Uma lesão impediu a portuguesa Rosa Mota, de 59 anos, antiga campeã olímpica, mundial e europeia da Maratona, de participar na mini-maratona de Macau, prova que ganhou no ano passado e que ajudou a relançar o gusto pelo atletismo competitivo. “Gosto muito de vir a Macau, de participar, mas uma lesão impediu-me de correr este ano”, disse.

Para a campeão portuguesa, a Maratona Internacional de Macau tem “melhorado de ano para ano”. Numa entrevista concedida ao PONTO FINAL (ver página ao lado), a antiga maratonista diz que reserva um lugar especial para o território no seu coração, depois de quase ter competido com as cores do território em 1989.

A prova que ontem se disputou foi a 36.ª edição da Maratona Internacional de Macau, em que se inscreveram 12.000 atletas nas provas que integram o programa: maratona, meia-maratona e mini-maratona.