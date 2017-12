Hoi Long e Chong Ip Nam foram os melhores de Macau

Foram vários os atletas locais que disputaram a 36.a edição da Maratona Internacional de Macau e um deles, Chong Ip Chan, foi responsável por uma meia surpresa. Chong foi o primeiro atleta local a cortar ontem a meta no Estádio da Taipa, ao completar os mais de 42 mil metros da competição em 2:38.28 centésimos, superiorizando-se a Lam Chak In – tido como o melhor fundista do território da actualidade – e a Kai Un Chan.

Na prova feminina, Hoi Long não deixou créditos por mãos alheias e foi a primeira atleta a terminar a prova, à frente de Mei Na Ieong e de Kei Heong Lao. Hoi necessitou de 2:55.46 para cumprir a distância.

Na Mini Maratona, foram vencedores nos masculinos, na categoria A, B e C, Wong Chin Wa, Che Chon Hin e Chow Chun Kuen, respectivamente. Nos femininos, na categoria A, B e C, Tang Xiaoying, Chen Ying Lin, e Lai Ching Chan. Na Mini Maratona, a Taça Grupo Activo foi conquistada pelas seguintes equipas/grupos nas suas respectivas categorias: Serviços Públicos/Serviços Privados – Galaxy Entertainment Group, Organizações Colectivas/Desportivas – Care Action, e Escolas – Colégio Mateus Ricci.