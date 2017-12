Grande Baía pode contribuir para a prevenção e redução de catástrofes, defende Shan Chunchang  

Num encontro que manteve na passada sexta-feira com o Chefe do Executivo, Shan Chunchang, subdirector da Comissão Nacional para a Redução de Desastres e chefe do grupo de especialistas de gestão de resposta às emergências do Conselho de Estado, considerou que a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau vai permitir a criação de um “mecanismo de operação conjunta e partilha no âmbito de previsão e de avisos meteorológicos, reservas de recursos materiais de prevenção e redução de desastres e formação de pessoal qualificado, a fim de elevar a capacidade de resposta a catástrofes”.

No mesmo encontro, o responsável destacou “a complexidade da segurança local e referiu que o trabalho não pode ser concluído num curto espaço de tempo”. Shan Chunchang considerou ainda “haver muito trabalho nas infra-estruturas, nomeadamente o combate e o escoamento de inundações, melhoria de equipamentos de água e energia”. Tais prioridades carecem, defendeu o responsável, “de empenho a longo prazo, para permitir aperfeiçoar o nível de resposta”, tendo salientado que actualmente os trabalhos dos peritos ainda estão na fase inicial.