“Gosto que as marcas durem para sempre”

Começou por ser um certame apostado em mostrar às concessionárias do jogo que o que não falta no território é talento ao nível da produção audiovisual. O aparente desinteresse da indústria dos casinos obrigou a competição a trilhar novos caminhos e, oito anos depois, é um dos eventos que mais longe leva o nome de Macau, a julgar pela origem dos mais de quatro mil projectos que este ano se submeteram a concurso. A oitava edição do Festival “Sound and Image Challenge” arranca amanhã, no Teatro D. Pedro V, e durante cinco dias dá a conhecer o que de melhor se faz um pouco por todo o mundo no domínio das curtas-metragens. Lúcia Lemos, criadora do Festival, fala dos desafios que a Creative Macau enfrenta para colocar de pé uma iniciativa que atraiu quase cinco milhares de candidaturas e aborda o futuro da competição. Um futuro que pode passar, de resto, pela reinvenção constante para assegurar que o “Sound and Image Challenge” viva para sempre.

Entrevista e Fotografia de Marco Carvalho

O Sound and Image Challenge arrancou há oito anos e em oito anos tornou-se, provavelmente, no evento cultural mais internacionalizado de Macau. Se olharmos para o número de países e regiões de onde os trabalhos candidatos são oriundos, percebemos que o Festival está cada vez mais global. Isto para lhe perguntar: surpreendeu-a, de alguma forma, o sucesso alcançado pelo certame?

Lúcia Lemos: Como nós trabalhamos tão intensamente, nós ainda nem sequer medimos o sucesso deste evento. Não é um Festival como os outros. Não é um Festival de Cinema com a amplitude daquele que o Governo está a promover, naturalmente. Nós não medimos ainda o sucesso do Sound and Image, precisamente porque trabalhamos intensamente. Ainda assim, estamos muito surpreendidos pela origem dos filmes que nos vêm chegando, por um lado, e, pelo outro, com a própria qualidade dos trabalhos. É extraordinário. E não se trata apenas de uma questão de qualidade, mas também da abrangência de temas e a própria forma como esses temas são tratados. É claro que cada país ou que cada escola tem uma maneira diferente – quer em termos narrativos, quer em termos técnicos – de abordar os temas. Tecnicamente, reparamos que há uma evolução bastante significativa. O Festival começou a internacionalizar-se e a tornar-se mais conhecido, digamos assim, porque nós aderimos a determinadas plataformas para termos também este tipo de qualidade e de quantidade de trabalhos. Numa primeira fase, verificamos que a Espanha era líder na submissão de trabalhos. Era o país de onde recebíamos mais, provavelmente por causa do tipo de plataformas a que nos associamos. Depois aderimos a outras plataformas e com essa adesão abriu-se o leque, quer de estilos, quer de temas. Notamos uma maior diferenciação, quer de abordagens, quer de efeitos técnicos. É muito interessante, porque há maior competitividade. No fundo é isso.

Agora, e para além de Espanha, nota-se uma presença muito forte do Irão, por exemplo, no que diz respeito ao número de projectos candidatos ….

L.L: Exactamente. O ano passado já tivemos bastantes projectos de realizadores iranianos e este ano, se não estou em erro, temos ainda mais. Estou a referir-me aos projectos que integram a selecção oficial dos trabalhos, que é feita pelo júri, mas, no cômputo geral, acho que sim, que desta vez foi o campeão de submissões.

Se olharmos também para a própria estrutura do Festival, reparamos que o certame cresceu, mas a estrutura responsável pela organização não cresceu na mesma proporção. A Creative Macau começa a denotar algumas dores de crescimento, neste âmbito específico?

L.L: Tudo o que tem um início acaba impreterivelmente acometido de dores de crescimento. Qualquer projecto que seja idealizado é confrontado, a determinada altura, com as dificuldades inerentes ao próprio percurso. Este ano, principalmente, percebemos que o “Sound and Image Challenge” envolve muito trabalho, temos muitíssimo trabalho. Tivemos de recorrer quer a estagiários da Universidade de Macau, quer a pessoas em part-time, quer a voluntários. Voluntários, só temos duas pessoas da Universidade de Macau e é só mesmo para a altura do Festival. Cumprem as funções de mestres de cerimónias ou são responsáveis por acompanhar as pessoas. Não lhe vou dizer que trabalhamos 24 horas por dia para o “Sound and Image”, mas trabalhamos muitas, muitas horas. Até agora temos conseguido controlar o andamento das operações, mas penso que teremos que repensar a própria dimensão do Festival. Se continua a crescer, não é possível com esta estrutura, sobretudo no que toca ao número de pessoas que dão corpo à iniciativa. São muito poucas. Na verdade, só somos três a gerir tudo. Como imagina, é muitíssimo pouco.

O futuro do Festival poderá passar pelo estabelecimento de um “numerus clausus” no que toca aos projectos aceites? Ou não? Dizia há pouco que a qualidade dos trabalhos recebidos aumentou, mas a verdade é que a quantidade de curtas-metragens recebidas este ano é absolutamente extraordinária …

L.L: Sim. Este ano, o número de trabalhos recebidos triplicou. Tivemos de visionar todo os trabalhos para fazer uma triagem dos que são ou não admitidos a concurso. Há determinados factores que fazem com que os projectos não sejam elegíveis. Alguns não são aceites por uma questão de duração, outros por questões de natureza técnica. Pornografia nós também não aceitamos e, normalmente, nas plataformas com quem temos acordos, este tipo de conteúdos não entra. Mas as plataformas também não têm capacidade para filtrar tudo e é um processo muito trabalhoso, este de termos de ver as curtas-metragens todas. Víamos um mínimo de quarenta filmes por dia e houve uma altura em que eram sessenta filmes, os que tínhamos que ver diariamente. Depois desse primeiro trabalho de triagem, mandamos imensos – algumas centenas, se não estou em erro – para os seis júris. É muito trabalho. O que me ocorreu – e, definitivamente, vou tentar fazer isso – é rever a estrutura do projecto em si, do Festival em si. Fui ao Curtas de Vila do Conde e a uma série de outros festivais e já percebi que há outras maneiras de fazer o festival com a mesma qualidade. Temos de fazer determinadas escolhas, não é? Não é que esta opção seja negativa. Mas temos mesmo que afunilar, digamos assim. Mesmo abrindo todas as plataformas, que são um garante de uma maior variedade em todos os aspectos, nós podemos afunilar as escolhas. É imperativo tomar decisões. Em vez de estarmos a ver tudo e a enviar depois os trabalhos elegíveis ao júri, podemos fazer uma pré-selecção. Temos todo esse direito, de fazer uma pré-selecção. Podemos criar ainda um corpo de júri maior e acho que será muito mais interessante.

Referia a questão da pornografia. O que é que poderá fazer com que uma curta-metragem, para além da questão das características técnicas, estipuladas pelo regulamento, possa não ser aceite pelo Sound and Image Challenge?

L.L: A duração. A duração é um dos factores que mais contribuem para que os projectos não sejam aceites. Muitos têm uma duração errada. E os realizadores recorrem a muitos truques. No caso da animação, o limite máximo são quinze minutos, ainda que haja animações fantásticas quer com um minuto, quer com trinta minutos. Mas o regulamento é regulamento, não é? Se ultrapassar os quinze minutos, os projectos são excluídos. Os filmes são muitas vezes submetidos com uma dimensão maior do que aquela que é definida no formulário de submissão. O problema é que muitas vezes quem submete os projectos não contabiliza os créditos e, às vezes, tem não sei quantos minutos de créditos. Estas curtas-metragens são, naturalmente, eliminadas. Por outro lado, o regulamente define que os filmes tenham que ter determinadas características técnicas e muitas das vezes os projectos são deficitários também a esse nível. Pornografia é pornografia. Não há muito a dizer sobre isso…

Mas recebem muitas submissões desse género, não?

L.L: Não. Cada vez menos. No princípio, sim. No princípio, a capacidade de filtragem da plataforma com que trabalhávamos era menor. A verdade é que as plataformas também são culturalmente diferentes. O que para uns é pornografia, para outros é erotismo. Mas chegamos a receber trabalhos com cenas de sexo explícitas e o Sound and Image Challenge é para todos, não é? Mas há plataformas que consideram certos conteúdos mais eróticos do que qualquer outra coisa. Isto são pequenos pormenores que fazem a diferença,

O Festival quando apareceu, há oito anos, surgiu com um objectivo muito concreto, que era o, de certa forma, mostrar à indústria do jogo havia talento ao nível do audiovisual. A indústria do jogo ainda não é um parceiro forte do Festival, digamos assim ….

L.L: Não, não é. Por incrível que pareça – e eu estou à vontade para falar sobre o assunto –sempre abordei os casinos e fiz bastante para que houvesse uma parceria, digamos assim, dentro do que lhes fosse possível. Não teria que ser necessariamente apoios financeiros. Poderia muito bem ser quartos para os finalistas ou prémios ou algo que pudesse ir ao encontro daquele papel que os casinos têm e que passa por apoiar as indústrias criativas locais. No princípio ainda consegui, mas consegui por duas ou três ocasiões e depois nunca consegui mais nada. Este ano, esfolei-me para conseguir qualquer coisa: eles dizem que o projecto é fantástico, acham que é uma coisa bestial o festival, mas há sempre um “mas” … E um dos “mas” que eles fizeram questão de sublinhar de forma muito clara é que, ao aparecer, o Festival organizado pelo Governo eles não podem entrar em competição. Não sei se é uma desculpa ou se é qualquer outra coisa. Fiz questão de sublinhar que o nosso festival não tem nada a ver com o outro, nem em termos de formato, nem termos de dimensão. É um festival de curtas e é um evento que não envolve milhões. Se envolvesse, também não lhes iria bater à porta. Há sempre pequenos detalhes em que nossa mensagem não passa.

Sente que há algum tipo de concorrência com o Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios, que este ano entra na sua segunda edição?

L.L: Não. Com nenhum festival. Nós começamos há muitos anos atrás, há oito anos, focando exactamente na animação e no audiovisual, pensando na indústria de casinos que recorre com frequência a esse tipo de recursos. Nessa altura, com o propósito de trabalharmos com a comunidade local, eu convidei a Associação Audiovisual CUT, que foi quem começou a dar cartas na produção de cinema em Macau, tanto no que diz respeito à animação, como no que toca à produção de curtas e de longas metragens. Achei que era um bom parceiro e convidei-os a entrar na produção do Festival connosco. Julgávamos que teriam experiencias para partilhar, no âmbito de um processo em que todos ficávamos a ganhar. Uns meses volvidos sobre o primeiro “Sound and Image”, a CUT criou uma iniciativa semelhante. Quem está em Macau há alguns anos, já está habituado a isto, não é? Culturalmente, achamos um bocado estranho, mas no âmbito da cultura chinesa há muito esta ideia de que o sucesso, quando existe, é para ser partilhado. Quando alguém abre uma loja e essa loja é bem-sucedida, não é de todo estranho aparecer uma loja a vender exactamente a mesma coisa ao lado, porque acreditam que o sucesso vai ter com eles. No fundo, a estratégia passa por confundir os clientes. Eu vejo isso como uma confusão, mas eles acham que não. É por isso, também, que a referência à Creative Macau aparece em várias lojas e associações, ainda que de forma deturpada. Não se trata da Creative Macau, trata-se da Macau Creative ou da Creative Macau Prysm ou de coisas assim. Em parte, estas circunstâncias são elogiosas para a Creative Macau, porque eles acham que a nossa marca significa algo e, como tal, criam projectos semelhantes ou com um nome similar. Do meu ponto de vista, o objectivo das indústrias criativas é o de impulsionar algo de novo. Quando crio algo, tenho o cuidado de procurar perceber o que posso fazer de novo. Ser diferente ou fazer algo diferente é para mim muito importante. É verdade que as novidades não são eternas e que o que hoje é diferente, amanhã já não o é. Eu luto por poder ser pioneira em algo que nunca foi feito em Macau e eu nunca vejo isso na concorrência. O curioso é que muitas das vezes nós é que somos entendidos como concorrência, quando tivemos a primazia de lançar as coisas. Antes da Creativa lançar o “Sound and Image”, já o Centro Cultural tinha projectos do género, mas eu nunca pensei copiar fosse o que fosse. Não faço cópias, até porque não tenho o orçamento necessário para isso. Do meu ponto de vista, acho que o “Sound and Image Challenge” não concorre com ninguém; os outros é que podem concorrer connosco, mas a mim não me afecta, porque procura não me desviar daquilo que eu idealizei, daquilo que foi o projecto inicial. Se eu me desviar é porque quero fazer ainda melhor. Tenho sempre como prioridade contribuir com algo interessante para a comunidade, trazer sempre algo por acréscimo.

O Festival tem uma componente curiosa. Apesar da crescente internacionalização, continua a ter as raízes bem vincadas em Macau, com a atribuição de um prémio à melhor curta local e de um outro galardão identidade, digamos assim. Esta faceta local vai continuar a ser uma marca do Festival, apesar da progressiva internacionalização de que falava. É um dos pontos que definem o festival?

L.L: Quando eu criei o Sound and Image Challenge, no primeiro ano ficamos muito satisfeitos com a adesão. No segundo ano já foi mais ou menos e no terceiro ano o que me ocorreu foi que o festival tinha de mudar. Pensei “Já não há mais curtas metragens. Há muito poucas e o projecto não vai sobreviver”. Eu queria que esta marca continuasse. Eu gosto que as marcas durem para sempre, se for possível. A imagem pode mudar, mas o nome em si que seja sempre o mesmo. Chamei os parceiros da competição e dei-lhes conta da minha intenção de fazer do certame um certame internacional, porque o festival não podia estar dependente apenas das produções de Macau. Se assim fosse não sobreviveria. Nós queríamos mostrar, de forma abrangente, o que se passa no território, este cruzamento de culturas e de comunidades. Os parceiros do Festival disseram-me de imediato: “A partir do momento que fizer disto um certame internacional, as pessoas de Macau já não vão concorrer”. “Mas porquê?”, perguntei eu. “Porque os outros são muito melhores”.

O que lhes disse foi que eles tinham uma ideia errada. Eu, sinceramente, acredito que Macau faz muitos bons trabalhos e foi isso que eu transmiti: “Não, não devem pensar assim. Vocês devem produzir mais e se o festival, que na altura ainda era competição, se internacionalizasse, maior era a montra que era dada aos realizadores locais. O meu objectivo, de resto, sempre foi tornar o “Sound and Image Challenge” um festival, eventualmente o mais rápido possível. A minha resposta foi a de os encorajar a submeter as suas propostas e os seus trabalhos ao festival. O problema deles é que eles nunca querem perder. Para muitos, a inclusão de um trabalho numa “shortlist” não tem valor. Para muitos, só tem valor quem ganha. Também é uma questão da formação e da educação. Aqui ainda há muito a pressão para se ser vencedor, vencedor, vencedor. Seu eu fosse para um festival e o meu projecto entrasse numa “short-list”, eu ficava radiante, como se fosse o vencedor, mesmo que o certame não distribuísse dinheiro. Muitos festivais nem sequer têm dinheiro, não é? Fazem isso, publicam, mostram e limitam-se a isso. Se eu também não tivesse sponsors, o mais certo seria reduzir os prémios, porque cada um vive daquilo que tem. Decidi que não valia a pena estar dependente da opinião dos outros e continuei a avançar. O ano passado, e depois de nos termos tornado um Festival definitivamente, começamos a criar uma compartimentação dentro do orçamento que nós temos para a Creative Macau. Tentei perceber se seria possível trazer os realizadores dos projectos premiados cá ao território, dar-lhes uma espécie de ajuda para encorajar as pessoas a vir. É claro que a verba que atribuímos é pouquíssima. Este ano vamos dar um bocadinho mais, porque a vida também encareceu. Isso faz toda a diferença. Seu eu pudesse que os da “short list” viessem todos a Macau, seria uma maravilha. Eu não forço ninguém a vir porque eles têm os seus próprios projectos. Há quem recuse os nossos convites e não é por causa do dinheiro. É porque não têm possibilidade de vir. O dinheiro que atribuímos, apesar de pouco, faz absolutamente toda a diferença. Eu fiquei maravilhada e muito satisfeita quando, em 2015, pudemos trazer pessoas aqui. Fez toda a diferença. Essas pessoas ajudam o Governo, no fundo, a divulgar quer o cinema, quer a indústria cinematográfica local. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é Macau e quando chegam cá ficam absolutamente maravilhadas. Esta contribuição é extraordinária e é muito salutar. Tenho apenas pena que os locais não participem e não avancem com projectos por mote próprio….

Mas todos os anos há submissões locais, pelo que sei…

L.L: Tenho uma lista de quem submeteu trabalhos, de quem não submeteu, de associações e todos os anos envio convites para que participem. É pena que não participem. Gostava que vissem o “Sound and Image Challenge” como uma oportunidade para trocarem experiências. Alguns produtores e realizadores locais comunicaram connosco no sentido de lançar projectos comuns. O que é curioso é que há realizadores de fora que mostram interesse em trabalhar com a indústria de Macau. O ano passado, um realizador do Irão e outro da Islândia, mostraram-se interessados em colaborar com produtores locais, mas em Macau ainda não há grande capacidade para olhar para um trabalho como sendo um trabalho internacional. Não sei até que ponto é que estes projectos singraram porque nós não interferimos, limitámo-nos a por as pessoas em contacto. Aquilo que lhe posso dizer é que para nós é muito reconfortante saber que o Festival fica no coração das pessoas, pelo lado positivo, evidentemente.

Falava há pouco do crescimento do Festival. De que outras formas é que esta iniciativa pode crescer sem ser quantitativamente? O Festival inclui três categorias …

L.L: Três categorias, o tema e depois a secção “Volume”, para vídeos musicais…

É possível que o Festival se venha a reinventar, com a introdução de novas categorias?

L.L: Ah, sim. É uma iniciativa que está sempre a reinventar-se. O ano passado, por exemplo, o Festival englobava quatro categorias cinematográficas e este ano só temos três. A determinada altura percebemos que não havia necessidade de promover uma categoria de televisão, no caso de publicidade para televisão, até porque em Macau a indústria publicitária não é forte. Nós julgávamos que pudesse existir algum potencial, até por causa da presença dos casinos, mas de facto é algo que não é forte e decidimos, por isso, extinguir essa categoria. Mas de que modo é que o Festival se pode reinventar? Uma das formas pode implicar que o Festival se foque numa única categoria. Não sei se é isto que vai acontecer, mas o “Sound and Image Challenge” poderia focar-se apenas na ficção, por exemplo. Ainda não pensei nisso. Respondo-lhe deste modo porque me está a perguntar, mas há muitas maneiras de reinventar um certame como este, até porque se há uma característica que o cinema tem é exactamente essa de ser uma arte tão variada. Enquanto arte, é provalvemente a que cria mais expectativa nas pessoas, a que mais surpreende, a que mais maravilha as pessoas …

É uma linguagem universal …

L.L: É uma linguagem que é ao mesmo tempo visual e sonora, é literária. Há tanta coisa que torna o cinema uma arte tão atractiva: o argumento, a fotografia, a edição. Há pouco perguntou-me se os dois prémios que privilegiam as curtas de Macau, por exemplo, se vão manter. Quando tive aquela conversa de que lhe falei, que mantive com os parceiros do Festival em que eles me transmitiram a ideia de que a internacionalização do Festival seria negativa para os locais, resolvi, então, criar estes dois prémios. Os nossos parceiros estavam convictos que os realizadores locais nunca iriam conseguir conquistar os principais prémios nas principais categorias. A opinião deles vale o que vale. De qualquer forma, estas duas categorias valorizam o Festival. O Prémio Macau – Identidade Cultural é atribuído a projectos que têm Macau como espaço cénico. A melhor entrada local destina-se, em exclusivo, a realizadores registados em Macau: a alguém que tenha um endereço físico em Macau, que tenha o BIR de Macau. Na outra categoria, o autor pode ser de qualquer parte do mundo, desde que o filme tenha o território como pano de fundo e aborde um tema que incida sobre a identidade do território: pode ser a gastronomia, pode ser a religião, pode ser a arquitectura. Estas duas categorias têm o objectivo único de encorajar os locais. A minha esperança é a de que um mesmo projecto possa vencer as duas categorias.

Fala-se muito do cinema e do audiovisual como uma indústria que pode ajudar a diversificar a economia local. Ainda não chegamos a este ponto?

L.L: Pois. Foi com esse propósito que o Festival surgiu, o de ajudar a economia local. É uma indústria criativa que move milhões e com a qual os casinos gastam imenso. É algo que começa a ser usado cada vez mais em pequenos negócios, como cafés e restaurantes. Agora, qualquer pequeno café tem aquele “ecranzinho” com os produtos que oferece. Há potencial, mas ainda não chegamos lá. Sabemos que existe potencial, que temos pessoas talentosas, mas não temos uma indústria. Muitas dessas pessoas são contratadas por casinos, com quem mantêm contratos de exclusividade: podem assinar projectos pessoais, para eles próprios, mas não podem fornecer serviços para terceiros. Sabemos bem que em Macau não há uma comunidade criativa suficientemente forte que sobreviva única e exclusivamente do seu trabalho e da sua criatividade. As razões para que tal aconteça já foram milhentas vezes abordadas, discutidas e escritas. Foram ouvidas, registadas. O Governo ajuda, mas não ajuda de uma maneira regular porque os pedidos também são muitos. Por outro lado, o Governo apoia projectos e não pessoas. Apoia pontualmente um determinado projecto por dois ou três anos. Ora, isto é bom, mas também é muito doloros. A pessoa tem que criar um projecto físico, para que possa ser operacional, mas entre o começar e conseguir-se estabelecer-se entra na fase em que fica sem o apoio do Governo e entra em declínio. O que lhe resta é fechar as portas ou tentar renovar o contrato que mantém, mas o sucesso deste processo depende de factores como a renda ou outras questões mais. Quando abordamos esta questão das indústrias criativas com pessoas que vêm de Hong Kong, de Taiwan ou da China Continental, discutimos precisamente estas questões. Os criativos queixam-se, os gestores queixam-se, toda a gente se queixa. Uns dizem que o financiamento deve ser feito de uma forma, outros dizem que deve ser feito de outra…

Nesse sentido, o que pode ser feito de forma diferente?

L.L: Tem de haver uma estrutura. Eventualmente, e na minha opinião, se o Governo criasse uma estrutura, quase como se fossem “fábricas de criativos” para determinadas áreas, pelo menos sabia para onde o dinheiro ia. É evidente que a gestão destes espaços deveria ser da responsabilidade de alguém dessa área. Por outro lado, o Governo poderia fazer uso dessas estruturas para garantir contrapartidas, no que toca, por exemplo, a questões como a produção de brindes ou de material logístico. Há modelos deste género implementados em locais como o Brasil, Taiwan ou mesmo Shenzhen em que os criativos são incumbidos pelo Governo de criar produtos originais e exclusivos para uso das diferentes instâncias governamentais. No fundo, o que importa é ter uma espécie e incubadora em que se apresentem projectos, nem que os projectos sejam relativos a pequenas soluções. Havendo uma gestão deste tipo, se calhar, em vez dos criativos irem trabalhar para os casinos ou em vez de apostarem em lojas que acabam por se revelar insustentáveis, poderiam eventualmente receber um salário. Este modelo garantiria que quem trabalha no sector possa manter liberdade para criar e os criativos saberiam que poderiam dar o seu nome aos produtos que criam. Esta é uma compensação bestial. Para além disso, teriam um salário que fosse correspondente. Podia-se pensar em estruturas e soluções destas. Na Creative Macau, tenho actualmente quatro pessoas a trabalhar comigo. São pessoas bestiais: são miúdos que trabalham, que têm ideias, que são desenvencilhados. O Governo deve apoiar pessoas como estas: que queiram fazer, que tenham iniciativa. Deve ajudá-los a iniciar a carreira, nem que por um curto período de tempo eles permaneçam ligados ao Executivo e trabalhem na dependência de um centro ou de uma estrutura em que eles pudessem praticar o que lhes foi ensinado.