Estudantes-realizadores apresentam primeiras obras na Cinemateca Paixão  

O cinema produzido numa fase inicial, por estudantes de Macau, Hong Kong, Taiwan e China continental, tem lugar de destaque na Cinemateca Paixão entre 15 e 21 de Dezembro. Para além das sessões – em que serão projectadas 23 curtas e longas-metragens – o programa integra ainda dois seminários/mesas-redondas, que contam com a presença dos estudantes, mas também dos seus professores.

Sangue novo na realização. É o que a Cinemateca Paixão propõe levar ao público entre os dias 15 e 21 de Dezembro, num ciclo a que chamou “Caminhos Futuros – Festival de Cinema de Estudantes Universitários dos Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau”. Em cartaz, o cinema produzido por estudantes universitários de oito instituições de ensino superior do território mas também de Hong Kong, Taiwan e da China continental. O intuito, dizem os responsáveis pelo evento, passa por “promover o entendimento, intercâmbio e mesmo cooperação entre estudantes e professores” dos diferentes territórios.

“A qualidade dos filmes feitos por estudantes universitários tem vindo gradualmente a aumentar nos últimos anos. Muitos deles distinguiram-se em vários festivais de cinema, ganhando diversos prémios importantes. Algumas caras novas e talentosas atraíram mesmo a atenção de críticos e cineastas”, assim enquadra a instituição um festival que abre espaço à produção fílmica, em curtas e longas metragens, de estudantes de cinema.

Convidadas foram oito universidades com departamentos de cinema e televisão, que trazem ao festival a apresentação de filmes mas também espaços de debate, com que a Cinemateca espera “ajudar a promover o entendimento, intercâmbio e mesmo cooperação entre estudantes e professores dos dois lados do Estreito, Hong Kong e Macau”.

O programa do Festival de Cinema de estudantes inclui 22 curtas-metragens e ainda uma longa-metragem de 90 minutos da Academia de Cinema de Pequim: “Abrangendo uma grande variedade de características e diferentes tons, os filmes vão do experimental ao mais comercial”, explica a Cinemateca Paixão.

O festival apresenta-se dividido em oito categorias. “Curtas Metragens de Estudantes Terciários de Macau 1”, consiste em seis curtas de estudantes do Instituto Politécnico de Macau e da Universidade de Macau com a duração de 67 minutos. Entre os trabalhos que serão projectados estão “Live Streaming”, “Eutanásia”, “O Mundo dos Aviões” (animação), “Absurdo”, “Parque de Diversões” (animação) e “A Última Volta” (documentário).

Segue-se a categoria, “Filmes de Estudante Universitário da China 1”, com o filme “Mau Pai”, da Academia de Cinema de Pequim, realizado em 2015, e que foi vencedor do 15º Festival de Cinema de Estudantes Universitários de Cantão, tendo sido distinguido com “O Meu Primeiro Filme” – Prémio Realização de Excelência, Filme de Excelência”.

Na categoria de “Curtas Metragens de Estudantes Universitários de Hong Kong 1” são apresentadas duas curtas da Universidade da Cidade de Hong Kong e da Universidade Baptista de Hong Kong com a duração de 56 minutos: “O Fumo” e “Lótus”. Já nas “Curtas Metragens de Estudantes Universitários de Taiwan 1”, serão projectadas duas curtas da Universidade das Artes de Taipé e da Universidade de Shih Hsin, com a duração de 49 minutos: “Alhures” e “Alas”.

Em “Curtas Metragens de Estudantes Universitários da China 2”, a sala situada na Travessa da Paixão recebe “Oásis” e “O Último Tiro”, da Universidade Normal de Pequim, Universidade Baptista de Hong Kong e Universidade Internacional Unida (UIC) com duração de 49 minutos. Em “Curtas Metragens de Estudantes Terciários de Macau 2”, serão projectadas seis curtas do Instituto Politécnico de Macau e da Universidade de Macau com duração de 80 minutos: “BL85”, “Uma Página, Um Amigo Meu” (documentário), “Salvem-me de Mim”, “Lei Neng” (documentário) e “Jackpot”.

Na categoria “Curtas Metragens de Estudantes Universitários de Hong Kong 2”, apresentam-se duas curtas intituladas “Os Perdidos” e “Editor de Memória”, da Universidade Baptista de Hong Kong e da Universidade da Cidade de Hong Kong, com a duração de 46 minutos. Por fim, nas “Curtas Metragens de Estudantes Universitários de Taiwan 2”, o público da Cinemateca poderá ver “Utopia” e “Ícaro”, da Universidade Shih Hsin e da Universidade das Artes de Taipé, respectivamente, com a duração de 51 minutos.

Além das sessões, o programa contempla ainda dois seminários/mesas-redondas com a presença dos estudantes-realizadores e dos professores, “para partilha de processos criativos e exploração de caminhos futuros”. Os eventos estão abertos ao público.