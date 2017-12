DSE promove pagamentos electrónicos  

Entre Dezembro e Fevereiro, a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) vai promover o “Festival da Promoção do Comércio Electrónico – Oportunidades de Negócio em Todo o Lado”. Durante este período, a DSE vai oferecer serviços de montagem de equipamentos electrónicos ou planos promocionais, com o propósito de convencer as pequenas e médias empresas sediadas no território. Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Economia adianta que as entidades de apoio envolvidas na iniciativa vão dar prioridade aos pedidos apresentados pelas empresas afectadas pelo tufão Hato.

