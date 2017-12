Distinção da Fundação Thomson Reuters vista como “ uma oportunidade” pela MGM Macau

Iniciativas como a projecção de filmes ou a organização de fóruns, de mesas redondas e de almoços de negócio com o objectivo de promover uma maior consciencialização sobre combate ao tráfico humano valeram à MGM Macau um lugar entre os 15 finalistas do prémio “Stop Slavery Award”, atribuído pela Fundação Thomson Reuters. A marca desportiva Adidas foi a grande vencedora do galardão que distingue empresas que se destacam na luta contra a escravatura moderna. O prémio foi entregue a 15 de Novembro último.

“Sermos finalistas de um prémio tão estimado, juntamente com outras empresas globais é verdadeiramente motivante. É uma honra e um testemunho do nosso compromisso perante os direitos humanos e contra o tráfico humano. Ao longo dos últimos anos, temos trabalhado vigorosamente para sublinhar o quão importante é combater este fenómeno”, disse Grant Bowie, director-geral da MGM China Holdings Limited, citado num comunicado da MGM International. “Nós vemos isto como uma oportunidade para mostrar o caminho e para criar parcerias com outras organizações e indivíduos que pensam como nós para pôr um fim à escravatura moderna a nível mundial”, complementou.

Posicionadas a seguir à Adidas na lista das empresas vencedoras ficaram a C&A, a Intel e o The Co-operative Group. A MGM Macau ficou na lista dos finalistas a par com companhias com a Barclays, a Nestlé ou a rede de supermercados Walmart.

Personalidades como o Nobel da Paz Kailash Satyarthi, o procurador distrital de Washington Cyrus R. Vance, o comissário britânico contra a escravatura Kevin Hyland, o director executivo da Human Rights Watch Kenneth Roth, a procuradora criminal internacional Patricia Sellers e a directora-geral da Fundação Thomas Reuters integraram o júri que seleccionou os vencedores do prémio.