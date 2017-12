Consulado conquista torneio internacional em mais uma jornada diplomática

A equipa de futebol do Consulado conquistou ontem o Torneio Internacional Quadrangular “Foz do Rio Delta”, que contou igualmente com a participação de equipas do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), da entidade homóloga de Guangzhou e da Selecção da Ilha da Montanha.

Na partida inaugural, a formação do Consulado venceu a Selecção da Ilha da Montanha, por 4-1, derrotando na final a formação de Guangzhou por 5-1.

No final do torneio teve lugar um jantar entre as equipas participantes e as autoridades locais, marcado por momentos de confraternização e boa disposição. Em declarações ao PONTO FINAL, Vítor Sereno mostrou-se muito satisfeito pela conquista do troféu, destacando, uma vez mais, a importância de realizar diplomacia através do desporto.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...