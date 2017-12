Quase mil estabelecimentos comerciais passaram a avaliação anual do Conselho de Consumidores e conquistaram o símbolo de qualidade de “Loja Certificada” para o próximo ano. Destes, cerca de 750 obtiveram a classificação B (Muito bom) ou superior e 11 alcançaram a nota máxima A (Excelente). No decorrer deste ano, o Conselho de Consumidores distinguiu mais de 1.400 lojas através de uma avaliação que inclui uma inspecção in loco e a verificação do registo de queixas.

