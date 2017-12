Conhecidos hoje os vencedores da competição de curtas sobre segurança e saúde ocupacional  

A sala de conferências do bloco D da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) vai hoje acolher, pelas 19h, a cerimónia de entrega de prémios da competição de curtas-metragens sobre a segurança e saúde ocupacional. O concurso, organizado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e pela Academia de Artes Cinematográficas da MUST, tem por objectivo “alertar os trabalhadores dos diversos sectores de Macau que devem estar sempre atentos à segurança no trabalho e reforçar os seus conhecimentos na área da segurança”.

