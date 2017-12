Chui Sai On defende consolidação da consciência sobre a Constituição  

Chui Sai On lembrou ontem que a “Constituição é a lei fundamental do País e reflecte as aspirações comuns de toda a nação chinesa, de que são parte os residentes de Macau”.

Numa nota divulgada a propósito do Dia Nacional da Constituição, que hoje se assinala na República Popular da China, o Chefe do Executivo salientou que na RAEM “a Constituição tem o mais elevado estatuto jurídico, autoridade jurídica e efeitos jurídicos”. Em nome da implementação do princípio “Um País, Dois Sistemas”, entende o líder do Governo que “devemos consolidar a consciência sobre «um país» e sobre a importância da Constituição, no sentido de salvaguardar, com firmeza, os interesses da soberania e da segurança do País”. Defende Chui Sai On que “Macau tem-se pautado pela tradição honrosa do amor à Pátria e por Macau” e que “para dar continuidade ao valor nuclear do amor à Pátria e do amor a Macau, uma das exigências indiscutíveis é aprender a Constituição e a Lei Básica, e defender a sua autoridade”.