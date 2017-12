Casa de Portugal quer continuar a apostar em programas para crianças de língua materna não portuguesa

A Casa de Portugal de Macau quer dar continuidade, no próximo ano, à iniciativa que envolve a visita a Portugal de crianças locais de língua materna não

portuguesa com o propósito de permitir que aprofundem os conhecimentos do idioma de Camões. Para 2018, a presidente da maior associação de cariz português do território, Amélia António, encara como principal desafio resolver o problema das instalações localizadas na Areia Preta.

Joana Figueira

Solucionar o problema das instalações da Escola de Artes e Ofícios, dar continuidade ao projecto que levou até ao centro de Portugal um conjunto de crianças de língua materna não portuguesa para aprenderem português ou apostar no audiovisual são algumas das prioridades na concepção do programa de actividades da Casa de Portugal em Macau para o próximo ano. Entre o número alargado de iniciativas que foram desenvolvidas este ano pelo organismo, Amélia António, presidente da associação, destaca o projecto de visita a Coimbra e a angariação de fundos para as vítimas dos incêndios em Portugal: “Este ano desenvolvemos o projecto de levar miúdos a Portugal para terem contacto directo com a cultura portuguesa. Foi a primeira vez e resultou muito bem e é uma das coisas a que gostaríamos de dar continuidade. É uma actividade de imersão completa. É um dos desafios [para 2018], mas vai depender dos apoios porque nem todos os pais têm capacidade [financeira]. Nós subsidiamos mas não pagamos tudo, e ainda implica um esforço colectivo”, disse Amélia António ao PONTO FINAL.

A presidente da Casa de Portugal considera que a ida a Coimbra, que incluiu crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 13 anos – e integrou um conjunto diversificado de actividades lúdicas, desportivas, científicas e culturais – “abriu um caminho e perspectiva novos. Miúdos daquela idade absorvem as coisas muito facilmente”.

Em 2018, outra das prioridades é encontrar uma solução para o problema das instalações onde são ministrados os cursos de formação. A Escola de Artes e Ofícios da CPM situa-se num edifício industrial na Areia Preta. A dirigente referiu que as “dificuldades de espaço são o grande problema” da associação: “Não se justificam os preços tão elevados [de arrendamento de espaços em Macau], situação agravada pela limitação de utilização de edifícios industriais. Está em discussão o regulamento de administração [de edifícios industriais] que se transforma num grande problema. Actividades como o teatro e a música passam a ser limitadas a espaços comerciais, a casinos e a hotéis. Se a legislação for aprovada vai criar dificuldades. É uma nuvem negra que paira sobre as actividades culturais, que não têm outros locais onde se possam materializar”, explicou Amélia António.

Quanto aos cursos oferecidos pela Casa de Portugal em Macau, “há sempre alguma coisa diferente a cada ano. Os níveis de iniciação são muito importantes porque as pessoas aproximam-se pela primeira vez”.

Este ano, a associação foi a décima entidade que mais contribuiu para o esforço de recuperação das zonas que foram afectadas pelos incêndios no Centro de Portugal, tendo feito chegar às autoridades portuguesas um total de 50 mil euros. A angariação de fundos “foi muito importante”: “É uma gota de água, mas demonstra a solidariedade de quem está longe”, declarou Amélia António.

Depois do jantar de Natal da Casa de Portugal em Macau que decorreu no Sábado passado e juntou mais de 700 pessoas na Torre de Macau, a direcção da associação continua focada na organização da participação no Desfile Internacional de Macau, que se realiza no próximo dia 17.

Na parada deste ano, a CPM quer denunciar a “necessidade da cidade renascer” depois dos estragos deixados pelo tufão Hato: “Queremos mostrar que há uma cidade a precisar de ter o seu verde reconstruído. É uma chamada de atenção para uma coisa que achamos que merece atenção”, revelou Amélia António.