Branqueamento de capitais: Macau ainda com muito trabalho a fazer

A ausência de uma declaração transfronteiriça, a falta de directivas relativamente à forma como são conduzidas as investigações e a escassez de recursos por parte do Ministério Público para combater e investigar transacções suspeitas. Estas são algumas das críticas apontadas ao território pelo Grupo Ásia-Pacífico Contra o Branqueamento de Capitais. O organismo destaca, ainda assim, a solidez das medidas preventivas implementadas no sector financeiro e na indústria do jogo.

O último relatório do Grupo Ásia-Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG) criticou na sexta-feira a ausência de um sistema de declaração transfronteiriça em Macau, que considerou uma falha de segurança.

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) está particularmente exposta ao crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo devido à circulação de fundos externos, ao crime organizado regional, aos movimentos transfronteiriços e à corrupção, indicou o último relatório de avaliação mútua da RAEM.

O Gabinete de Informação Financeira (GIF) recorre a informações de várias fontes e resultados de análises para abrir investigações a um elevado número de relatórios de transacções suspeitas, mas “só se verificaram cinco condenações por branqueamento de capitais”, referiu.

“A falta de recursos do Ministério Público, as rigorosas exigências de apresentação de evidências por terceiras partes e a falta de directivas adequadas prejudicaram a quantidade e qualidade das investigações” a este tipo de crime e “respectivas acusações, resultando numa fraca taxa de condenações”, indicou o relatório do APG.

Em contrapartida, o relatório destacou a “sólida implementação de medidas preventivas no sector financeiro e também pelas seis concessionárias e sub-concessionárias” de jogo com casinos no território.

Em comunicado, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) indicou que dos onze domínios imediatos sobre os quais as jurisdições são avaliadas, a Região Administrativa Especial obteve seis notações de eficácia substancial, o que coloca o território no mais elevado escalão de cumprimento de entre os membros do Grupo Ásia-Pacífico contra o Branqueamento de Capitais recentemente avaliados”

Macau obteve ainda “três notações de eficácia moderada e apenas duas notações de baixa eficácia”, acrescentou o GIF.

Em termos de cumprimento técnico, que avalia a conformidade do quadro legal e institucional com os padrões internacionais vigentes, de entre 40 recomendações do organismo internacional contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), Macau obteve 37 notações de cumprimento e cumprimento em larga escala de e apenas duas notações de cumprimento parcial e uma notação de não cumprimento.

O Grupo Ásia-Pacífico contra o Branqueamento de Capitais foi criado em 1997 e é um dos membros do GAFI.

As 41 regiões que integram o organismo são obrigadas a cumprir rigorosamente os padrões definidos pelo GAFI. Em 2001, Macau passou a ser um dos membros do APG.