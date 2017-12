Apoios sociais: Mais de cinco mil famílias no limiar da pobreza

Actualmente há, em Macau, mais de cinco mil famílias que vivem no limiar da pobreza. A revelação foi feita na sexta-feira passada por Vong Yim Mui, na Assembleia Legislativa, no segundo dos dias de debate das Linhas de Acção Governativa relativos à pasta dos Assuntos Sociais e Cultura. A presidente do Instituto de Acção Social diz que o Governo assume como grande objectivo ajudar as famílias mais carenciadas e providenciar mecanismos para que consigam sair efectivamente da situação em que se encontram. A responsável , sublinha, de resto, o trabalho já desenvolvido pelo Executivo para combater a pobreza em Macau: “Contactámos dez mil famílias e vamos fazer uma análise. Mais de metade está no limiar de pobreza. De 2012 a 2016, há por volta de meio milhar de casos, por ano, que saíram da pobreza. Também, por ano, há cerca de 300 casos que pedem apoios económicos”, salientou Vong Yim Mui, citada pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

