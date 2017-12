Alexis Tam descarta arranha-céus em Lai Chi Vun

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura assegurou, no segundo dia da sua passagem pelo hemiciclo, que os antigos estaleiros navais de Coloane não vão ser substituídos por construção em altura. O governante diz que o Executivo está a fazer um grandes esforço na recuperação de edifícios com valor patrimonial.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau prometeu na sexta-feira que os antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun, o último reduto da outrora importante indústria naval do território, não vão dar lugar a arranha-céus.

“Injectámos grandes recursos para a salvaguarda do património. Podemos dizer que são poucas as regiões que injectam um grande número de recursos para a restauração dos antigos edifícios”, afirmou Alexis Tam no segundo dia da apresentação das políticas da sua tutela para o próximo ano.

“Temos limites de altura, cumprimos essas legislações e regulamentos. Por isso, estejam descansados. Quanto ao planeamento de Lai Chi Vun, disse que ouviu que iria ser demolido para a construção de um arranha-céus. Eu não concordo com isso, pelo que esteja descansado”, acrescentou.

O governante respondia a uma questão colocada pelo deputado pró-democracia Sulu Sou, que manifestou receio de que a zona das antigas oficinas navais dê lugar “a edifícios de luxo”.

Em avançado estado de degradação, os estaleiros navais de Lai Chi Vun, localizados na ilha de Coloane, viram o último barco ser ali construído há mais de uma década.

A preservação do conjunto esteve no início deste ano na ordem do dia, tendo desencadeado um movimento comunitário, com petições, protestos e actividades culturais, em defesa do espaço. E em Março o Instituto Cultural anunciou a abertura do procedimento de classificação, determinando a suspensão de qualquer intervenção nos estaleiros.

Distribuído em Novembro, o relatório das Linhas de Ação Governativa para 2018 faz referência à zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun, indicando que actualmente o Instituto Cultural “está a preparar os documentos legalmente exigidos pela Lei de Salvaguarda do Património Cultural, com vista a iniciar com a maior brevidade o processo de classificação, cuja conclusão está prevista para 2018”.

No final de agosto, depois da passagem do pior tufão nos últimos 53 anos, Alexis Tam disse que um dos dez estaleiros foi destruído: “No futuro podemos reconstruir a estrutura e os outros nove vamos reforçar”, afirmou então o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Num território com apenas 30 quilómetros quadrados, com um centro histórico classificado património da Humanidade pela UNESCO, e onde os terrenos são escassos, a construção em altura é uma preocupação manifestada frequentemente por activistas e grupos da sociedade civil.