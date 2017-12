Air Macau concessiona vendas a bordo ao grupo DFASS

A Air Macau concessionou os serviços de venda duty free a bordo dos voos operados pela companhia aérea de bandeira do território ao grupo DFASS, o maior grupo mundial no que toca a operações da índole. Ao vice-presidente da Air Macau, Wu Xiao Ming, coube avançar com a novidade na sexta-feira. O dirigente diz que os procedimentos de aquisição de produtos a bordo serão a partir de agora mais convenientes para os clientes da companhia aérea: “O nosso novo parceiro vai providenciar aos passageiros da Air Macau acesso a uma maior variedade de marcas”, disse Wu. “Os nossos passageiros vão também poder usufruir de uma experiência de compra muito mais conveniente através da introdução de uma nova geração de aparelhos portáteis compatíveis com viagens aéreas”.

O grupo DFASS vai começar a operar a bordo dos aviões da Air Macau a partir de 31 de Dezembro. Lee Hwee Ming, vice-presidente do grupo DFASS para a Ásia-Pacífico, diz que a empresa que representa se sente honrada por poder assinar uma nova parceria num mercado tão dinâmico. O grupo DFASS está convicto de que consegue ajudar a Air Macau a crescer, através de uma oferta mais abrangente: “A parceira é a oitava assinada pela DFASS com companhias aéreas da Grande China, um espaço que abrange a China Continental, Macau, Hong Kong e Taiwan”, explica Lee Hwee Ming.