Acção de recrutamento da DSAL resulta na contratação de 17 motoristas  

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) realizou na sexta-feira e no sábado uma acção de recrutamento de motoristas de veículos ligeiros de mercadorias. Com a iniciativa, o organismo espera “estabelecer uma plataforma para empregadores e trabalhadores, com o intuito de elevar a eficácia da conjugação de emprego”. A campanha de recrutamento teve como destinatários residentes interessados em exercer a profissão de motoristas de veículos ligeiros de mercadorias, bem como resolver alguns dos problemas com que se deparam as pequenas e médias empresas. “Até às 16 horas do dia 2 de Dezembro, a acção de recrutamento contou com 198 participantes, 86 entrevistados, envolvendo 52 candidatos e 44 empresas, tendo sete indivíduos sido colocados e 17 sido contratados após terem experimentado a condução do veículo”, esclarece a DSAL, em comunicado. Na mesma acção participaram 115 empresas que ofereceram 267 vagas para motoristas de veículos ligeiros de mercadorias, “vindas de diferentes sectores, como comércio por grosso e a retalho, alimentação, venda a retalho de gás, negócios, carne congelada, logística, estabelecimentos de comidas e joalharias”. A remuneração média das vagas foi de 13.243 patacas, sendo 20.000 o montante máximo da remuneração oferecida e 7.500 o montante mínimo.

