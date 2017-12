“A independência judicial nāo equivale a ausência absoluta do escrutínio público”  

Numa mensagem de vídeo gravada a partir do Reino Unido, onde se encontra a estudar, o activista Jason Chao manifestou o seu apoio ao deputado Sulu Sou, cuja suspensāo do mandato é hoje decidida na Assembleia Legislativa. Em quase três minutos, o antigo presidente da Associaçāo Novo Macau expressa o seu descontentamento por nāo poder estar presente na manifestaçāo de apoio a Sou Ka Hou que ontem se realizou e tece duras críticas à forma como funciona o sistema judicial do território: “Independentemente da confiança que uma pessoa tenha nos tribunais de Macau, a independência judicial nāo equivale a uma imunidade absoluta do escrutínio público e criticismo”, disse Chao. “Enquanto o Governo e o seu aparato propagandístico estāo a exigir a obediência dos cidadāos à lei, reciprocamente, nós devemos exigir a submissāo do Governo perante a lei na sua totalidade e, em particular, a protecçāo dos direitos fundamentais dos cidadāos e a restriçāo dos poderes do Governo”, prosseguiu o activista.

Jason Chao evoca também o “escândalo da doaçāo de Jinan”, uma iniciativa do Governo que considera ter sido “a ponta do icebergue” no que o antigo dirigente da Associação Novo Macau define como a má gestão promovida pelo Executivo do território. Em 2016, a Fundaçāo Macau doou 100 milhōes de renminbis à Universidade de Jinan, o que gerou vários protestos no seio da sociedade por Chui Sai On ser presidente do Conselho de Curadores da Fundaçāo Macau e vice-presidente do Conselho Geral da Universidade de Jinan. Um desses protestos foi organizado pela maior plataforma pró-democracia da RAEM e está na origem das acusaçōes de desobediência agravada que enfrentam Sulu Sou e Scott Chiang.

A eleiçāo de Sou Ka Hou para o hemiciclo é entendida pelo activista como o “destino de uma Associaçāo Novo Macau rejuvenescida” mas também “o produto de uma sabedora conquista colectiva dos eleitores de Macau”. Conquista esta que, para Chao, se reveste de uma importância maior por, “nos últimos anos, na luta pela justiça social, democracia e direitos humanos em Macau”, os membros da Associaçāo terem comido “o pão que o diabo amassou”.

Porém, o antigo dirigente associativo nāo se despede sem uma nota de esperança, deixando também um alerta: “Para aqueles que vêem Macau como a sua casa, eu espero que possam imaginar um futuro para o território e que se vejam como os seus mestres. Eu acredito que nāo existe melhor maneira de tomar os assuntos pelas nossas próprias māos do que pela democracia liberal e participaçāo cívica implacável. Eu espero que este episódio sirva como um alerta para os cidadāos de Macau de que a responsabilidade cívica nāo está confinada ao voto. Aquilo que um mero grupo de entusiastas em democracia e justiça social podem alcançar é muito limitado sem o envolvimento do público geral”, rematou Jason Chao.