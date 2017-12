Terreno do Canídromo vai acolher quatro escolas

O terreno onde actualmente se situa o Canídromo vai ser ocupado com quatro escolas, sendo uma delas dedicada ao ensino especial. Pelo menos é essa a vontade do Governo, tendo já sido apresentada uma proposta à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, segundo anunciou ontem Alexis Tam. O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura respondeu assim aos deputados, que questionaram que planos tem o Executivo no que toca ao desenvolvimento da educação.

Pedro André Santos

A Assembleia Legislativa acolheu ontem o primeiro dia de debate relativo às Linhas de Acção Governativa de 2018 no âmbito da tutela dos Assuntos Sociais e Cultura. A educação, como já era esperado, esteve na mira dos deputados, que procuraram saber quais os planos do Governo para o próximo ano.

Paralelamente, Lam Lon Wai questionou Alexis Tam sobre o futuro do campo do Canídromo, cuja concessão de exploração irá terminar no próximo ano. O deputado procurou saber se o espaço vai ser utilizado para finalidades educativas, culturais ou entretenimento, e a resposta do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura acabou por, de certa forma, responder a dois temas, sobre o espaço em si e sobre o que o Governo irá fazer em prol da educação: “Já apresentámos, através da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, [uma proposta] aos serviços competentes das Obras Públicas para ocupar o espaço para construir quatro escolas, sendo uma delas de ensino especial. Esperamos que estas escolas possam servir a população do norte”, referiu o governante.

Alexis Tam adiantou ainda que, para além do Canídromo, existem ainda projectos para a zona A dos novos aterros focados no ensino: “Queremos ter alguns edifícios temporários para as escolas, porque as escolas que têm que melhorar o seu edifício vão ter que operar noutro local durante as obras”, acrescentou.

O debate surgiu também depois de vários deputados terem levantado interrogações sobre o projecto “Obra de Céu Azul”, criado para resolver, no prazo de 15 a 20 anos, a questão do funcionamento de estabelecimentos da educação regular em edifícios que se localizam em prédios residenciais.

Em relação à estimativa inicial feita pelo Executivo, Alexis Tam acredita que o projecto irá decorrer agora de forma mais célere: “Apresentámos este projecto ao Chefe do Executivo e ele concordou. O projecto era para ser terminado em 10 a 20 anos porque nessa altura não sabíamos que o terreno do Canídromo poderia ser revertido para o Governo, bem como outros terrenos”, explicou.

O deputado Si Ka Lon levantou a questão do ensino especial, nomeadamente o tempo de espera necessário para obter consultas de terapia da fala. Em resposta, Alexis Tam mostrou-se consciente das dificuldades nesse domínio, lembrando que nos últimos dois anos o Governo teve “certas limitações orçamentais” que impediram a realização de “determinados projectos”. Por fim, e em relação à questão dos assistentes sociais, o governante garantiu que “o Chefe do Executivo já deu aval para apoiar”, estando convicto que vai haver um aumento a nível dos subsídios.

Ainda no domínio da educação alguns deputados questionaram o Executivo sobre se existe “igualdade no ensino” no território, mas Alexis Tam não teve dúvidas na resposta: “Temos igualdade no ensino. Não são as minhas palavras, mas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que nos convidou para nos juntarmos ao projecto de avaliação dos estudantes e os resultados dos alunos foram muito bons. Praticamente todas as escolas de Macau aderiram a esta avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) e os resultados foram muito bons”, disse Alexis Tam, notando ainda que, apesar da dimensão reduzida do território, “as escolas têm um nível relativamente igual”.