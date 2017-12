Sulu Sou quer que todos os alunos com necessidades educativas especiais tenham um lugar na escola  

Numa interpelação escrita dirigida Governo, o deputado Sulu Sou questionou que medidas tem o Governo equacionadas para melhorar a situação relativa aos serviços de educação especial oferecidos nos estabelecimentos de ensino do território. O pró-democrata apresentou dados providenciados pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) que indicam que, entre os anos lectivos de 2007/2008 e 2016/2017, os alunos com necessidades educativas especiais aumentaram de 739 para 1.841. Durante o período em questão, os docentes especializados em educação especial passaram de 81 para 133. Porém, “o resultado de cursos de curta duração é diferente dos cursos profissionais e nem todos os professores se entregam inteiramente à educação especial”, notou Sou Ka Hou.

Assim sendo, quer o deputado saber se o Governo pretende continuar a coordenar os currículos dos cursos de educação das universidades de forma a estabelecer como obrigatórias as unidades curriculares de educação especial. “Para além de criar bolsas de estudo destinadas a estudantes que se queiram licenciar em educação especial, existem outros planos para apoiar as universidades locais a estabelecer programas de licenciatura em educação especial para aumentar o número de professores desta área?”, questionou.

Sulu Sou apresentou também números resultantes de um estudo recentemente conduzido pela Associação de Estudo de Ensino Especial de Macau. Segundo este organismo, dos 331 professores inquiridos, 95,5 por cento consideraram que a integração de alunos com necessidades educativas especiais correspondeu a um aumento da pressão laboral. Este questionário foi dirigido a docentes que trabalham em escolas subsidiadas para acolher nas suas turmas estudantes com estas necessidades.

Quase 90 por cento dos inquiridos consideraram ainda que mesmo que as escolas não se candidatem ao plano de subsídios do Governo, tal não deve impedir que ofereçam vagas para alunos com necessidades educativas especiais. Já 87 por cento apontaram que o “Regime educativo especial” devia assegurar que existem vagas suficientes para estes estudantes.

“De forma a reflectir o princípio de igualdade em educação e inclusão social e para responder ao apelo dos pais para que haja mais lugares disponíveis nas escolas e para dividir a carga laboral entre os professores, vai o Governo incluir as alterações ao Regime Educativo Especial para assegurar lugares para os alunos com necessidades educativas especiais?”, questionou Sulu Sou.