Serviços de Saúde querem contratar 21 médicos especialistas em Portugal

Os Serviços de Saúde deram ontem início ao recrutamento de 21 médicos portugueses para responderem às necessidades de treze áreas de especialidade no território. O processo está a ser conduzido em conjunto com a Ordem dos Médicos de Portugal. O presidente da Associação dos Médicos dos Serviços de Saúde, Fernando Gomes, considera que o contributo dos profissionais de saúde pode ser “significativo”.

Joana Figueira*

A Direcção dos Serviços de Saúde abriu recrutamento para 21 médicos portugueses para um total de treze áreas de especialidade do Centro Hospitalar Conde de São Januário. A informação foi avançada ontem pelo organismo, que indicou que entre as áreas de recrutamento constam as especialidades de gastroenterologia, imagiologia, neurologia, pediatria, cirurgia geral, cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia metabólica, pneumologia, geriatria, psiquiatria e anatomia patológica.

“Os Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau, perante o crescimento e desenvolvimento da medicina verificaram ser necessário e urgente recrutar médicos especialistas em Portugal”, aponta um anúncio publicado no website da Ordem dos Médicos de Portugal.

As especialidades de imagiologia e pediatria são as que contemplam um maior número de vagas (4 cada), seguindo-se a gastroenterologia (2) e neurologia (2). As restantes nove especialidades disponibilizam uma vaga cada. Os candidatos interessados devem contactar a Direcção dos Serviços de Saúde até ao próximo dia 31 de Dezembro.

“A remuneração de um médico especialista é fixada consoante a experiência profissional, variando entre 82,917 patacas e 112,050 patacas (equivalente a 9,615 Euros e 11,693 Euros), prestando 45 horas semanais de trabalho”, refere ainda o comunicado da Ordem dos Médicos de Portugal.

As condições de trabalho regem-se pelas disposições do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, sendo que “os trabalhadores têm direito a subsídio de Natal, a 22 dias úteis de férias e subsídio de férias após um ano de serviço” e “o funcionário usufruiu das regalias de um bilhete de avião de ida e volta em classe económica e de alojamento”.

Duas das condições de recrutamento transversais a todas as especialidades são a qualificação de médico especialista reconhecido em Portugal e o domínio da língua inglesa.

O presidente da Associação dos Médicos dos Serviços de Saúde, Fernando Gomes, considera que a chegada a Macau de 21 médicos especialistas pode contribuir de modo “significativo” para a melhoria dos serviços de saúde públicos: “A maior parte das especialidades debate-se com uma falta evidente de médicos”, disse o clínico ao PONTO FINAL.

O último processo de recrutamento público de profissionais de saúde conduzido em colaboração com a Ordem dos Médicos de Portugal, decorreu “há seis ou sete anos”, apontou o dirigente associativo. O PONTO FINAL tentou confirmar estes dados junto da Direcção dos Serviços de Saúde, mas até ao fecho desta edição não obteve qualquer resposta.

Em Setembro deste ano, o território registava 34 médicos e 10 enfermeiros portugueses, num total de 59 profissionais oriundos de Portugal, disse o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, durante uma visita a Portugal.

“A construção do novo hospital das Ilhas e do Centro de Controlo das Doenças Infecto-contagiosas, assim como a presença de muitos portugueses justificam que se continuem a recrutar profissionais de saúde altamente qualificados de Portugal”, disse na altura o governante com a tutela da pasta da saúde.

*Com Agência Lusa