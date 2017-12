Protocolo: Neto Valente acredita na criação de regime especial para advogados de Macau 

O reatar do protocolo entre a Associação dos Advogados de Macau (AAM) e a Ordem dos Advogados (OA) depende de Portugal e da resolução de problemas relativos à admissão no organismo luso de causídicos do exterior, explicou ontem Jorge Neto Valente. O presidente da associação diz–se optimista e acredita que será possível delinear um regime especial para os advogados do território.

“Quero ser optimista, penso que não faltará muito, mas ainda falta alguma coisa. Do nosso lado, está resolvido. Eles [Ordem dos Advogados] têm alguns problemas porque têm regras próprias quanto à admissão. E o problema deles não é Macau, posso adiantar isto, o problema deles é o Brasil. Este ano já houve 400 advogados brasileiros que queriam ir para Portugal”, explicou ontem Jorge Neto Valente, à margem da conferência sobre a reforma do Direito Processual Civil [ver texto principal].

O presidente da Associação dos Advogados de Macau detalha o problema de uniformização de critérios que enfrenta a Ordem portuguesa: “Macau não tem nada a ver com isso, mas eles não podem fazer uma regra para Macau, uma regra para o Brasil, outra regra para a França. E depois os advogados europeus têm direito de estabelecimento em Portugal, e portanto isso desequilibra um bocado as contas”. O advogado acredita na concepção de um regime aplicável apenas aos causídicos do território: “O que estamos a trabalhar é em arranjar um modo, que eu penso que será possível encontrar, em que os advogados de Macau sejam tratados de uma maneira especial em relação ao resto do mundo. É isso que estamos a tentar fazer”.

A resolução do problema, entende Neto Valente, assenta na reciprocidade: “A nossa posição é esta: se os 400 advogados de Macau quisessem entrar nos 33 mil que há em Portugal, era uma gota de água no oceano. A questão não é de números, é de princípio, qual é o número que se deve estabelecer para assegurar uma certa reciprocidade, porque fica mal não haver reciprocidade”.

De resto, explica o advogado, uma boa parte dos advogados de Macau está já inscrita na Ordem portuguesa: “Não pode ser os de Portugal não podem vir para Macau, mas os de Macau podem ir todos para Portugal. Devo dizer que o problema ainda é mais insignificante porque dos 400 que há em Macau, pelo menos 150 já estão inscritos na Ordem, já de há muitos anos. Eu estou, muito outros estão”. São já poucos, de resto, os advogados de Macau cuja inscrição na Ordem ainda não foi feita: “A maior parte já está inscrita e os que não estão inscritos não têm condições para se inscrever, porque não falam português. Nem sequer estamos a falar de um eventual ingresso de 300 advogados de Macau em Portugal. Não há mais 100 em condições de se poderem inscrever lá. Os outros já estão todos inscritos”. S.G.