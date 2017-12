“Para alterar um código com a relevância que tem um Código de Processo Civil é preciso saber muito de Direito”  

Na conferência sobre a reforma do Direito Processual Civil de Macau, que ontem teve início na Torre de Macau, organizada pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), Chen Sixi salientou a forte ligação do Direito local ao Direito de matriz portuguesa, defendendo uma revisão legislativa para “corresponder ao desenvolvimento desta sociedade”. Jorge Neto Valente diz desconhecer o teor do processo de revisão em curso, mas defende que os códigos têm evoluções muito lentas e que nem todos estão habilitados para os alterar.

Sílvia Gonçalves

Na abertura da Conferência Académica Internacional sobre Direito Processual Civil de Macau, durante a qual será discutida a reforma dos códigos processuais em vigor, e que decorre entre ontem e hoje na Torre de Macau, o vice-director do Gabinete de Ligação do Governo Central, Chen Sixi, referiu a forte ligação da legislação local ao Direito de matriz portuguesa, assinalando que a mesma tem que ser revista para “corresponder ao desenvolvimento desta sociedade”. O presidente da Associação dos Advogados de Macau, Jorge Neto Valente, diz não conhecer ainda o teor do projecto de alteração, e salienta que para alterar um ordenamento com a relevância de um Código de Processo Civil “é preciso saber muito de Direito”, e que “os códigos não se alteram com a evolução de uma sociedade”.

“A legislação local tem uma forte ligação à legislação de Portugal. Depois da transferência de soberania, o desenvolvimento sofreu uma grande alteração, temos que rever a actual lei para ver como corresponder ao desenvolvimento desta sociedade”, referiu ontem Chen Sixi, no discurso de abertura da conferência. A iniciativa tem por tema: “Reforma e Novas Orientações do Direito Processual Civil” e termina hoje no Centro de Convenções da Torre de Macau. O vice-director do Gabinete de Ligação defendeu uma simplificação do actual Código de Processo Civil (CPC), promulgado em 1999 e alvo de revisão em 2004: “Devido ao rápido desenvolvimento da RAEM, este código torna-se não adaptável ao desenvolvimento da sociedade. Apela-se a uma simplificação da lei e à redução de recursos judiciais”.

“Tenho que ter muito cuidado para não me rir. Eu estou aqui para ouvir quais são as alterações que se propõem, porque não conheço projecto nenhum. Está a ser estudado mas até agora ainda não foi distribuído, portanto eu venho aqui para ver as novidades”, reagiu Jorge Neto Valente, à margem da sessão de abertura da conferência, quando questionado sobre se concorda com a revisão do Código de Processo Civil.

O presidente da Associação dos Advogados de Macau comentou ainda a afirmação de Chen Sixi relativa à forte ligação do Direito local ao Direito de matriz portuguesa: “O Direito de todos os países e regiões onde houve administração portuguesa, como por exemplo em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, na Guiné e em Macau, são todos de matriz portuguesa, e antes do mais são de matriz continental, e vão continuar a ser, sob pena de se perder e destruir a identidade. Porque isto não tem nada a ver com nacionalismos, nem tem a ver com outra coisa que não seja o sistema jurídico, que por acaso é português”, defendeu Neto Valente. Um ordenamento, detalhou o advogado, que se enquadra no sistema continental e que difere do ‘Common Law’ de origem britânica: “Só pessoas ignorantes é que podem pretender que estamos a discutir aqui nacionalismos ou influências coloniais. Não tem nada a ver. O sistema português é um sistema continental, da ‘Civil Law’ [Direito Civil], por contraponto com a ‘Common Law’ [Direito Comum], e está em vigor na maior parte dos países europeus”, salientou.

E o que depreende o representante dos advogados locais do discurso de Chen Sixi? “A minha conclusão é que é preciso saber do que é que estamos a falar. Para alterar um código com a relevância que tem um Código de Processo Civil é preciso saber muito de Direito. Os códigos não se alteram com a evolução de uma sociedade, não tem nada a ver com isto”.

Para o causídico, um código como o Código de Processo Civil, que estabelece o modo de funcionamento dos tribunais, “não se muda em duas penadas, não é qualquer pessoa que se pode sentir habilitada a alterar isso, são evoluções muito lentas e que têm a sua razão de ser”, considera Neto Valente.