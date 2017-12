LAG: Turismo “tem prosperado”, considera Alexis Tam  

O posicionamento de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer foi um dos tópicos em discussão na sessão de ontem das Linhas de Acção Governativa, tendo vários deputados procurado saber quais os planos do Governo nesse sentido.

Alexis Tam começou por dizer que o turismo de Macau “tem prosperado”, prometendo envidar mais esforços em prol do desenvolvimento do sector. “No final do ano vamos ultrapassar os 30 milhões [de turistas], já ultrapassou as nossas expectativas”, referiu o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.