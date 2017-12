LAG: Envelhecimento da população preocupa Executivo  

O envelhecimento da população foi uma das questões que mais consenso despertou esta quinta-feira entre os deputados sobre o que será feito neste âmbito pela tutela dos Assuntos Sociais e Cultura: “A sociedade está a caminhar para uma sociedade envelhecida e nós não temos capital suficiente para custear todas estas despesas. Será que é possível ao Governo fazer um estudo sobre o fluxo de capitais para os próximos 20 anos? Com estes recursos disponíveis podemos abastecer a nossa reserva para assim poder fazer face às necessidades do futuro”, referiu Ng Kuok Cheong.

O deputado Ho Ion Sang lamentou a “falta de camas para os lares de idosos”, considerando que “apenas” estão disponíveis 1.600, devendo esse número aumentar nos próximos dois anos para 2.400. No entanto, “de acordo com os dados estatísticos são precisas 7.800 camas para satisfazer as necessidades de Macau. As instalações não satisfazem o número de pessoal de terceira idade”, apontou o deputado, enumerando uma secção das Linhas de Acção Governativa que salienta que “devemos dar um bom ambiente para a vida após a aposentação”.

Lam Lon Wai e Si Ka Long, por seu lado, pediram reforços financeiros para a classe mais velha da sociedade, instando o Governo a regulamentar os montantes de forma normalizada. O também deputado Ip Sio Kai foi mais longe, lembrando que “estamos numa altura de vacas gordas”, em que a situação financeira é “mais estável para custear estes investimentos”

Após ouvir as diversas intervenções dos deputados, Alexis Tam garantiu que o Governo “nunca deixou de dar importância aos idosos”, sendo pessoas que “contribuíram imenso para a sociedade”. Relativamente aos valores colocados em causa pelos deputados, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura lembrou os vários benefícios fiscais que Macau tem em comparação com outras regiões: “Sabemos que, no estrangeiro, as pessoas no activo têm que contribuir imenso para os cofres do Estado, com impostos elevados, mas em Macau somos um território de baixos impostos. Quando estamos no activo pagamos pouco e assim podem juntar dinheiro para a aposentação. Ainda temos subsidio e pensão para idosos, sem contar com vales de saúde e apoio para transportes públicos”, justificou o governante.

O tópico também motivou uma intervenção por parte de Vong Yim Mui, presidente do Instituto de Acção Social, que deu conta que existem neste momento cerca de 2.000 camas para os idosos, número que irá ascender a 2.400 nos próximos dois anos, havendo ainda planos de apoio para melhorar instalações.

P.A.S.