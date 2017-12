DSE organiza palestra sobre aparelhos eléctricos de aquecimento

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) vai realizar uma palestra denominada “Utilização Segura do Aquecedor de Água Eléctrico”, na próxima Terça-feira, às 10h30, no Auditório do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau. Na iniciativa estarão presentes oradores e peritos do Departamento de Inspecção e Quarentena de Entrada e Saída de Guangdong. “Serão esclarecidas ao sector de comércio e aos cidadãos, a maneira de escolher produtos de aquecedores de água eléctricos, bem como aspectos que devem tomar em atenção quando utilizarem estes produtos, com vista a elevar a sensibilidade dos participantes sobre a segurança desses produtos”, revela a DSE em comunicado.

