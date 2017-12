Concepção arquitectónica do Hospital das Ilhas com “cunho” de empresa americana

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, revelou ontem que foram endereçados convites a uma empresa dos Estados Unidos, para além de a entidades médicas da República Popular da China e de Hong Kong, para ajudar o Governo “a fazer a concepção arquitectónica” do Hospital das Ilhas, com particular ênfase no bloco operatório e serviço de oncologia: “Quanto ao tratamento é muito importante. Se conseguirmos ter uma boa construção arquitectónica as pessoas poderão usufruir melhor dos serviços”, referiu Lei Chin Ion.

O tema esteve também em debate na sessão de ontem das Linhas de Acção Governativa relativamente à tutela dos Assuntos Sociais e Cultura, tendo vários deputados instado o Governo a revelar mais detalhes sobre a obra, e ainda do sector em geral.

Alexis Tam, por seu lado, lembrou que “não conseguimos controlar o processo de evolução dos concursos públicos para as empreitadas”, bem como “o calendário de construção”, lembrando que os serviços actuais têm servido bem a população. “Há dois anos conseguimos ter uma classificação muito boa no conselho de normas de saúde internacional. Mais de dois milhões de utentes foram atendidos ao longo deste ano, comparando o número de atendimentos com o ano passado tivemos um aumento de oito por cento nas consultas externas. Os serviços prestados no Centro de Saúde são gratuitos, a população pode deslocar-se e aceder aos cuidados de saúde sem ter que marcar previamente por muito tempo. Os serviços seguem os critérios internacionais, o pessoal médico também”, garantiu.