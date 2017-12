Chui Sai On teve encontro com Ministro da Cultura  

O Chefe do Executivo esteve ontem reunido com o ministro da Cultura da República Popular da China para discutir assuntos relacionados com a protecção da herança história e do património cultural de Macau. Durante a passagem pelo território, Luo Shugang teve oportunidade de visitar várias infraestruturas e pontos turísticos do território e “reconheceu o trabalho desenvolvido na promoção e protecção do património cultural da cidade”, segundo indica um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo.

Durante a visita à RAEM, Luo Shugang esteve também presente na assinatura de dois acordos de intercâmbio cultural no âmbito do Plano de Execução de Intercâmbio Cultural e de Cooperação entre a China continental e a RAEM e do Acordo de Intercâmbio e Cooperação Próxima na Área do Património Cultural. O governante fez-se acompanhar pelo director da Administração Estatal do Património Cultural.