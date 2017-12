CAEAL vai propor alterações para as próximas eleições legislativas  

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, espera entregar no início do próximo ano o relatório final relativo ao escrutínio para o hemiciclo conduzido a 17 de Setembro: “No primeiro trimestre. Temos que rever todas as coisas, temos que ver se há alguma medida que nós podemos tomar para melhorar o funcionamento da futura eleição”, contou ontem o magistrado, em declarações à imprensa, após a sessão de abertura da conferência sobre a reforma do Direito Processual Civil de Macau. Certo é que serão propostas alterações, adiantou o juiz do Tribunal de Segunda Instância: “Há alguns aspectos que nós estamos a pensar, que vamos propor ao Chefe do Executivo para alterar. Ainda estamos a discutir. Mais tarde é que podemos anunciar”. S.G.

