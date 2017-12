Zonas húmidas do Cotai receberam 39 colhereiros desde Outubro

Um total de 39 colhereiros-de-cara-preta, a menos recorrente e mais ameaçada das espécies de colhereiros, foram observados ao longo das últimas semanas no território, informa a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental num comunicado em que convida os residentes do território a deslocar-se às Zonas Ecológicas do Cotai para observar os pássaros.

O colhereiro-de-cara-preta, que integra o contingente das espécies ameaçadas da lista vermelha da União Internacional da Conservação da Natureza, começa a chegar ao território em meados de Outubro. Macau é, a par de Hong Kong e de certos pontos do litoral de Taiwan e da costa do Vietname, um dos locais em que a espécie passa o Inverno.

O número de exemplares avistados no território até ao momento fica ligeiramente aquém dos colhereiros-de-cara-preta que optaram pelas zonas húmidas do Cotai no Inverno do ano passado. De acordo com as informações avançadas à agência Lusa em Junho último pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, em 2016 Macau recebeu um total de 44 exemplares da ameaçada espécie. Na altura, Chan Sot, técnico superior da Divisão de Áreas Protegidas do IACM, sublinha que o número de colhereiros-de-cara-preta que têm visitado Macau ao longo dos últimos anos é muito superior “aos cinco ou seis” avistados no território nos anos 80 do século passado.

O maior número de avistamentos da espécie registado no território remonta à temporada de Inverno 2013/2014, quando passaram pela RAEM um total de sessenta animais, circunstância que o Governo definiu na altura como “um recorde histórico”.

Para quem não queira perder a oportunidade de observar os colhereiros no seu ambiente natural, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental vai permitir visitas à Zona Ecológica do Cotai a 9 e 30 de Dezembro. Orientada por guias, a visita prolonga-se por uma hora e meia e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental disponibiliza um total de cem vagas para cada uma das iniciativas.