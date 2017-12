Trânsito condicionado na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental nos próximos dois sábados  

Nos próximos dois sábados (dias 2 e 9 de Dezembro), a partir das 8h, a via de circulação desnivelada da saída da Ponte de Sai Van em direcção à Taipa vai estar interdita ao trânsito. Os veículos terão de passar pela via terrestre e circular na rotunda dos Jogos da Ásia Oriental para se dirigirem ao centro da Taipa. Um troço da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental em frente ao Jardim Beira-Mar Lei Loi Tak irá funcionar temporariamente como uma via de circulação. Durante este período o trajecto da carreira nº 55 vai ser alterado.

