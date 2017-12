Suspensão de mandato de Sulu Sou é decidida na segunda-feira

A Assembleia Legislativa vai decidir, na próxima segunda-feira, sobre a suspensão do mandato do deputado democrata Sulu Sou, acusado do crime de desobediência qualificada na sequência de um protesto em 2016.

O Tribunal Judicial de Base (TJB, primeira instância) pediu à Assembleia Legislativa para decidir se suspendia o mandato, de modo a poder prosseguir com o julgamento de Sulu Sou, cuja primeira audiência estava inicialmente agendada para 28 de Novembro, mas foi, entretanto, cancelada pelo Tribunal Judicial de Base, a pedido do hemiciclo.

A decisão de suspender o mandato do mais jovem deputado de Macau vai ser tomada, em reunião plenária, ontem convocada, através de voto secreto.

É a primeira vez desde a transferência do exercício de soberania, em 1999, que é invocado o artigo 27.º do Estatuto dos Deputados, que prevê a decisão da suspensão do mandato pelo plenário, embora tenha havido outros casos em que deputados foram chamados a tribunal, inclusive na qualidade de arguidos.

A última vez que o plenário foi chamado a votar sobre a suspensão de um mandato foi há vinte anos e a reunião decorreu à porta fechada. Desconhece-se se o mesmo vai suceder agora, mas a Comissão de Regimento e Mandatos recomenda ao presidente do hemiciclo que seja seguido o formato da reunião plenária de Junho de 1997, num parecer técnico recentemente emitido.