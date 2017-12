Rui Rocha deixa liderança do Departamento de Português da UCM

O director do Departamento de Língua Portuguesa e Cultura dos Países de Língua Portuguesa da Universidade Cidade de Macau vai abandonar funções no final do ano. A notícia foi ontem avançada pela Rádio Macau e confirmada por Rui Rocha ao PONTO FINAL. O académico explicou que à luz do novo estatuto de pessoal das universidades, os contratos de trabalho cessam aos 70 anos, idade que o ainda director do organismo completa no próximo ano. A 14 de Dezembro, o também poeta apresenta o seu segundo livro de poesia – “Taotologias” – na livraria Pó dos Livros, em Lisboa.

