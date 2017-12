“Robuchon au Dome” e “The Eight” mantêm as três estrelas Michelin  

O território conta com 65 estabelecimentos na mais recente edição do Guia Michelin para Hong Kong e Macau. Destes, dois foram distinguidos com três estrelas, uma classificação atribuída a pouco mais de uma centena de restaurantes a nível mundial.

A 10ª edição do Guia Michelin para Hong Kong e Macau foi ontem apresentada e nela foram distinguidos oito novos restaurantes com uma estrela, todos na vizinha Região Administrativa Especial. Na RAEM a principal nota de destaque vai para o capítulo da manutenção, com o “Robouchon au Dome” e o “The Eight”, ambos localizados no Grand Lisboa, a preservarem as três estrelas, distinção atribuída a pouco mais de uma centena de restaurantes a nível mundial. Nas categorias de uma e duas estrelas, respectivamente, preservaram também a distinção cinco e 11 restaurantes no território. No total, o Guia Michelin Hong Kong e Macau distinguiu 292 estabelecimentos de restauração.

Na categoria “Bib Gourmand”, que distingue “restaurantes que oferecem comida de qualidade por 400 dólares [de Hong Kong] ou menos”, encontram-se nove estabelecimentos em Macau, entre eles o restaurante de comida portuguesa “O Castiço” e o Restaurante Educacional do IFT. A culinária cantonense lidera a tabela no que diz respeito ao número de distinções, com 20 restaurantes deste estilo presentes no guia. Segue-se a cozinha portuguesa com nove, a italiana com cinco e a chinesa e de noodles e congee, ambas com quatro. A gastronomia macaense merece também destaque neste guia com o Café Encore – um dos estabelecimentos que apresenta pratos macaenses no menu – também a ser distinguido.

Questionada quanto ao impulso que poderá advir da admissão de Macau na rede das Cidades Criativas na área da gastronomia, Claire Dorland-Clauzel, vice-presidente executiva do Guia Michelin, não quis abrir o jogo. Entre risos, a responsável salientou que as inspecções são secretas pelo que não pode revelar se os inspectores vão ou não estar mais atentos a restaurantes que oferecem pratos que representam a mais genuínas das tradições gastronómicas do território: “Você sabe que os inspectores visitam e não dizemos nada antes da selecção mas você vê que reconhecemos todas as cozinhas de qualidade. Desde que tenha qualidade nós reconhecemos a cozinha”, disse a mesma responsável que garantiu já ter experimentado algumas iguarias macaenses.

O Guia Michelin encontra-se em expansão no Continente asiático e, na próxima quarta-feira, vai lançar a sua primeira edição de Banguecoque. Ainda este ano será lançado o novo guia de Xangai e, na próxima Primavera, será Taipé a lançar também um volume dedicado: “Muitas cidades, muitos países querem o Guia Michelin porque é uma prova da qualidade da cozinha. Quando o Guia Michelin está a chegar a um país ou a uma cidade o que faz é reconhecer a qualidade da cozinha desse país ou dessa cidade”, sublinhou Claire Dorland-Clauzel.

Actualmente o Guia Michelin está presente em 28 países em três continentes. Na Ásia, podem ser consultados os guias relativos a Banguecoque, Hong Kong e Macau, Seul, Xangai e Singapura.