Macau recebeu quase sete milhões de excursionistas nos primeiros 10 meses do ano

Entre Janeiro e Outubro, assomaram a Macau, integrados em excursões, 6,804 milhões de visitantes. O número registado mostra um crescimento de 11,5 por cento face ao mesmo período do ano passado. No mês de Outubro, entraram no território 799 mil indivíduos integrados em excursões organizadas. O número representa um aumento da ordem dos 16,3 por cento em termos anuais e de seis pontos percentuais em termos mensais.

Os números de visitantes integrados em viagens organizadas provenientes da República Popular da China (647 mil indivíduos), da República da Coreia (40 mil) e de Taiwan (43 mil) aumentaram 17 por cento, 29,2 por cento e 11,8 por cento, respectivamente, em termos anuais.

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) deu ontem a conhecer os dados mais recentes em relação ao número de visitantes e explica em comunicado que a subida reflecte “os feriados prolongados para celebrar a Implantação da República Popular da China e o Festival do Bolo Lunar”.

A DSEC adiantou ainda que durante o mês de Outubro 123 mil residentes viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens, ou seja, mais 18,7 por cento em termos anuais. Daqueles, 48 mil residentes viajaram em excursões (mais 23,2 por cento em termos anuais), 30 mil dos quais deslocaram-se à China Continental (mais 11,5 por cento).

Nos dez primeiros meses deste ano, 1,140 milhões de residentes viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens, isto é, mais 11,7 por cento face ao período homólogo de 2016.

Também no mês de Outubro, os hotéis e pensões em actividade hospedaram 1,093 milhões de indivíduos, observando-se uma subida ligeira de 0,3 por cento, em termos anuais. O número de hóspedes provenientes da República Popular da China (738 mil) aumentou 5,5 pontos percentuais, em termos anuais, e o da República da Coreia (47 mil) aumentou, significativamente, 86,5 por cento. Os números de hóspedes de Hong Kong e de Taiwan (39.000) baixaram.

Nos dez primeiros meses deste ano alojaram-se 10,817 milhões de hóspedes nos hotéis e pensões, isto é, mais 11,3 por cento face ao período idêntico de 2016.

No final de Outubro último, existiam no território 108 hotéis e pensões em actividade (mais 1 por cento em termos anuais), disponibilizando um total de 37 mil quartos de hóspedes (mais 2 por cento). A DSEC realça que os hotéis de 5 estrelas disponibilizaram 22 mil quartos de hóspedes (mais 2,6 por cento, em termos anuais), representando 60,4 por cento do total.