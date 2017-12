Livraria Portuguesa acolhe palestra sobre auto-afirmação e desenvolvimento pessoal  

A conselheira espiritual Susana Norte e o “life coach” Luke Hancock vão regressar a Macau nos próximos dias 13 e 14 de Dezembro para uma palestra sobre auto-afirmação e desenvolvimento pessoal. Os fundadores do projecto “Sacred Place” vão focar-se nas temáticas da neuroplasticidade, “des-programação”, pensamento positivo, auto-confiança vs. auto-estima, relações pessoais, propósito de vida, mudança de carreira ou como criar um negócio.

A palestra, que irá decorrer na Livraria Portuguesa, é dirigida “a pessoas que pretendam criar um novo projecto ou negócio, ou que sintam vontade de mudar de carreira ou de seguir novas direcções no seu projecto de vida”. A iniciativa vai ainda servir para antecipar o próximo curso que os conselheiros vão desenvolver no território. Com uma duração de dez dias, a formação decorre entre 16 a 25 de Fevereiro do próximo ano.

Luke Hancock e Susana Norte estiveram já em Macau em Outubro para um seminário e curso de 10 dias sobre “desprogramação” e procura de um propósito de vida. O casal reside actualmente em Chiang Mai, na Tailândia, e tem realizado acções de formação similares por algumas cidades do Sudeste Asiático, tendo já passado por Banguecoque, Singapura e Hong Kong.